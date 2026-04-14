Juanma Castaño: "El Atlético jugará las semifinales y el Barça cae con la cabeza muy alta"

El Atlético de Madrid jugará las semifinales de la Champions League. El conjunto rojiblanco ha conseguido la clasificación a pesar de la derrota en casa por 1-2 contra el FC Barcelona, haciendo valer el resultado favorable del partido de ida. Esta es la tercera vez en la historia que ambos equipos se cruzan en cuartos de final de la competición, y en todas ellas ha salido victorioso el equipo madrileño.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, analizó la clasificación rojiblanca y su buena racha ante el Barcelona en la máxima competición europea: "Otra vez el Atlético de Madrid ha eliminado al de la Champions. Es la tercera vez que se enfrentaban en cuartos de final, la tercera vez que le elimina el conjunto azulgrana a el conjunto rojiblanco al equipo azulgrana. Enorme Llorente, Marcos Llorente, el jugador rojiblanco, ha estado sensacional, muy bien Griezmann, muy bien Koke. El cae con la cabeza muy alta, se puso 0 2 a los 25 minutos, y después el Atlético de Madrid con un gol de Lookman volvió a poner la eliminatoria a su favor".

EFE Los jugadores del Atlético celebran pasar a semifinales de Champions frente al Barcelona

Actuaciones con nota

La clasificación del Atlético ha tenido varios protagonistas destacados. El papel de Marcos Llorente ha sido calificado de 'sensacional', siendo una pieza clave en el esquema de Simeone durante todo el partido. Junto a él, las actuaciones de jugadores como Antoine Griezmann y el capitán Koke también han sido fundamentales para que el equipo lograra el pase a la siguiente ronda europea.

El Barça se adelanta, pero no es suficiente

El FC Barcelona salió al campo con la clara intención de darle la vuelta a la eliminatoria y lo demostró desde los primeros compases. A los cuatro minutos, Lamine Yamal aprovechó un error de la defensa local para marcar el 0-1. El equipo azulgrana mantuvo la presión y, en el minuto 23, Ferran Torres recibió un balón, se giró y batió a Musso para poner el 0-2 que empataba la eliminatoria.

A pesar del fulgurante inicio del Barça, que se puso 0-2 en apenas 25 minutos, el Atlético de Madrid no se vino abajo. A la media hora de juego, un contraataque bien ejecutado por los rojiblancos culminó con un gol de Ademola Lookman, que devolvía la ventaja en el global de la eliminatoria a su equipo y cambiaba por completo el guion del encuentro.

EFE MADRID, 14/04/2026.- Los jugadores del FC Barcelona aplauden a su afición al finalizar el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputaron este martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

La segunda mitad estuvo marcada por la tensión, con un Barcelona volcado en ataque en busca del gol que forzara la prórroga. Sin embargo, la sólida defensa del Atlético y varias paradas de mérito del portero, Musso, desbarataron los intentos culés. La situación se complicó todavía más para los visitantes con la expulsión con roja directa de Eric García en el minuto 79.

En los minutos finales, el Barça lo intentó a la desesperada, pero el Atlético de Madrid supo defender su renta para sellar la clasificación. A pesar de la eliminación, la sensación es que el conjunto azulgrana 'cae con la cabeza muy alta' tras un partido muy competido. El rival del Atlético en semifinales será el ganador de la eliminatoria entre el Arsenal y el Sporting de Portugal.