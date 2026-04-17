Nacho Peña pide recuperar para el Real Madrid de la próxima temporada a un excanterano de 'La Fábrica': "Es el nombre que hay que tener en cuenta"

El futuro de la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada ha sido uno de los temas centrales en 'El Partidazo de COPE' de este jueves. El periodista Nacho Peña ha desgranado la situación de varios jugadores, apuntando que una cosa son las intenciones del club y otra lo que finalmente se puede ejecutar en el mercado. En este contexto, ha puesto sobre la mesa un nombre inesperado para la defensa: Jacobo Ramón.

Según Peña, el club debería considerar seriamente recuperar al joven central. "Jacobo Ramón es un nombre que hay que tener ahí en cuenta para recuperarlo como central", ha afirmado el periodista, sugiriendo que su regreso podría ser una de las operaciones a futuro para reforzar la zaga del equipo.

Cabe recordar que Jacobo Ramón juega actualmente en el Como italiano, pero el conjunto blanco se reservó una opción de compra. Para Peña, podría ser el relevo perfecto para Asensio.

Rüdiger y el 'caso Asensio'

La planificación defensiva cuenta con una base sólida, ya que se da por hecha la continuidad de Antonio Rüdiger, quien renovará su contrato. Sin embargo, la situación en el ataque es más incierta, especialmente con el misterioso 'caso Asensio'. El jugador mallorquín ha estado forzando con problemas físicos y su relación con el club se tensó tras el partido contra el Manchester City, donde no jugó.

El conflicto, que se originó antes del partido de Vigo, derivó en que Asensio tuviera que pedir disculpas y, desde entonces, no ha vuelto a entrar en las convocatorias. Su última ausencia se debió a una gastroenteritis. Por todo ello, Asensio es uno de los jugadores por los que el Real Madrid podría escuchar ofertas este verano.

Posibles salidas y el dilema de Camavinga

Además de Asensio, otros nombres que podrían estar en la rampa de salida son Fran García, Massanto Ono y Brahim Díaz. No obstante, sus futuros dependerán en gran medida de cómo se desarrolle el mercado. Nacho Peña ha recordado la dificultad de cerrar salidas, poniendo como ejemplo el 'caso Ceballos', cuyo traspaso se ha intentado sin éxito durante tres años.

Un caso particular es el de Eduardo Camavinga. A pesar de tener "mucho cartel", el jugador francés no tiene intención de abandonar el Real Madrid. Sin embargo, en el programa se ha señalado que su progresión parece haberse detenido. "Es un futbolista que tiene muy buenas condiciones, pero está estancado en el Real Madrid", han comentado, añadiendo que no siempre es titular con la selección de Francia, donde Tchouaméni a menudo ocupa su lugar.