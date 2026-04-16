Paco González señala a Vinicius y Mbappé tras la eliminación del Real Madrid en Múnich: "Tu mejor atacante no está muy fino y el otro..."

La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League a manos del Bayern de Múnich ha dejado un amargo sabor de boca en el equipo blanco, que vio cómo se le escapaba la eliminatoria en los minutos finales. Paco González ha analizado en El Partidazo de COPE las claves de la derrota, apuntando directamente al estado de forma de sus estrellas, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Una dolorosa remontada en el Allianz Arena

El conjunto blanco cayó por 4-3 en el partido de vuelta, lo que supuso un 6-4 en el marcador global. Pese a que el Real Madrid se fue al descanso con una ventaja de 2-3 gracias a un doblete de Arda Güler y un tanto de Mbappé, el equipo bávaro le dio la vuelta al marcador en la recta final con goles de Luis Díaz (88') y Michael Olise (94').

EFE Los jugadores del Bayern celebran el 4-3 contra el Real Madrid.

La remontada alemana llegó justo después de la expulsión por doble amarilla de Eduardo Camavinga en el minuto 85. Una decisión arbitral que Paco González no ha dudado en criticar duramente. "Antes de que la cagara el árbitro, que para mí es una injusticia, la segunda amarilla es una exageración absurda", ha comentado.

El 'horrible' partido de Vinicius

Pese al error arbitral, González considera que el Real Madrid "ha tenido ocasiones para ganar. Muchas". Sin embargo, señala que el equipo llegó al momento clave de la temporada con sus principales figuras lejos de su mejor nivel. Sobre Mbappé, asegura que "no está muy fino", pero es mucho más crítico con el brasileño: "El otro está horrible".

EFE Mbappé celebrando el tercer gol del Real Madrid contra el Bayern

Según el periodista, "Vinicius lleva varios partidos, que se las echa al portero o fuera, pero al portero casi de centro". A pesar de ello, el brasileño fue protagonista en ataque, estrellando un balón en el larguero y dando la asistencia del tercer gol a Mbappé.

La segunda amarilla es una exageración absurda" Paco González

Sin embargo, el análisis resalta también los fallos decisivos. En el minuto 71, con 2-3 en el marcador, Mbappé realizó una gran jugada y centró para que Vinicius, con todo a favor, no lograra conectar el remate. Una ocasión que podría haber sentenciado la eliminatoria para los blancos.

Para González, el escenario del partido era ideal para las características del extremo brasileño. A pesar de ello, Paco ha lamentado que el brasileño no estuviera a la altura de las circunstancias en un encuentro de estas características.

Momento de la expulsión a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Este tipo de partido es el soñado para alguien como Vinicius" Paco González

El análisis de González se centra en que era un partido "soñado para alguien como Vinicius, con espacios a galopar y al uno contra uno". A pesar del contexto favorable para el brasileño, la conclusión del periodista ha sido tajante: "No era él".