Marcos, el incansable atleta de 93 años que sigue batiendo récords: "Quiero morir sin derrotas"

Marcos Bermejo, atleta cántabro de 93 años, sigue atándose sus zapatillas de deporte y ha convertido su vida en una carrera interminable. El deporte es su impulso, ha sido 38 veces campeón del mundo en atletismo. Él es uno de los mayores que no le han puesto meta a la edad.

Marcos siempre fue deportista, pero comenzó a correr con 60 años. Con 90 años se presentó al campeonato del mundo en Polonia, pulverizando el anterior récord mundial en 400 metros lisos con una diferencia de más de tres segundos. Marcos ha relatado en TRECE cómo ha sido la experiencia: “Cuando entré en meta no me lo creía. Con el ruido no me había enterado. Cuando vi a mis nietos me enteré y me abracé a ellos y me puse a llorar”.

El atleta cántabro continúa, a sus 93 años, entrenando cada semana: “Los entrenamientos dependen de la temporada. Ahora hago entrenamiento poco agresivo hasta que comienza la primavera que aumentamos las series. Soy velocista, que es muy difícil a esta edad por las lesiones. Tengo la suerte de que me he conservado”.

¿Cuál es el secreto para llegar a los 93 años con esta calidad de vida?: “Alimentación muy variada y sana. Los deportistas comemos mucha verdura, hortaliza, carbohidratos, carne, pescado… muy variada. No vale ir a una boda y comerse un postre. Cuando me quiero dar un capricho lo tomo en casa y que sea casero. Hay que dormir las mismas horas. Hay que llevar una vida ordenada y tener pocos vicios. Hay que ser consciente de lo que quieres”, confiesa Marcos.

Además, Marcos no descarta seguir compitiendo, aunque tiene clara una cosa: “Si voy a un campeonato tiene que ser con unas posibilidades de un 90 % de ser medallista. Si no me veo en las condiciones no estoy dispuesto a arrastrarme. Quiero morir sin derrotas baratas”.