Esta es la dieta de Paquito para seguir corriendo maratones a sus 87 años: Apunta su menú diario

Francisco Javier González lleva escuchando gritos de ánimo durante décadas y es que Paco tiene 87 años y todavía sigue corriendo y ganando en las canchas. En su barrio le conocen como ''Paquito, el Correcaminos'. Con su club, el Atletismo Artyneon de Getafe, compite tanto a nivel nacional, como internacional. Su última gran hazaña es de 2022 cuando corrió la maratón de Tampere (Finlandia). Se proclamó subcampeón del mundo Máster en la categoría de 85-90 años. Su marca fue de una hora, 23 minutos y 42 segundos.

Francisco, además de ser un referente para las nuevas generaciones del atletismo de Getafe, es un luchador. En su casa vive cada día su mayor reto: Ayuda a su mujer, enferma de Alzheimer.

Paquito, el Correcaminos: Una vida superando retos

Francisco nació en Huelva en 1937. Hasta los 17 años jugó al fútbol y estuvo en los regionales andaluces con el Algeciras. Hizo el servicio militar en Madrid y después se trasladó a París, donde vivió nueve años. Más tarde regresó a España y fue entonces cuando descubrió su pasión, el atletismo.





Francisco no ha olvidado la fría tarde en la que, al ir a recoger a sus hijos mayores al entrenamiento de fútbol, le cambió la vida: “Me iba al polideportivo a esperar a mis hijos y estaba pasando frío. Le dije al entrenador, que era un buen corredor de 800 en aquella época, si podía venir a entrenar con ellos y así empecé a entrenar”. Tenía 35 años cuando empezó a entrenar. Su primera maratón fue en 1978, con 41 años, y corrió42 kilómetros en menos de 3 horas y media. Desde entonces no ha dejado de ganar competiciones: “He estado en Finlandia en 1991 y luego he recorrido toda Europa”.

Hasta que hace siete años se temió lo peor: Un coche le atropelló. Pensó que era el final de su carrera: “Había terminado de entrenar y me iba por un paso de cebra y vino un señor que tenía prisa y no me mató porque no era mi día”. El accidente le obligó hace dos años a llevar una prótesis en su rodilla. “Lo de la prótesis ha sido una mejora. El médico se quedó asustado porque me operó en junio de 2019 y en octubre ya estaba corriendo carreras de cinco kilómetros”.

Ni los dolores, ni la rehabilitación le impidieron seguir con su gran pasión. El estado físico de Francisco es envidiable: no toma ni un solo medicamento. Los médicos y fisios están impresionados con su rendimiento. En 2022 se proclamó subcampeón del mundo en la categoría de 85 a 90 años. Aunque la prueba de la que está más orgulloso es otra: “El 3 de septiembre, con un calor tremendo, en la Casa de Campo me hice un triatlón y fui el único español de 85 años que lo hacía”.





El menú diario de Paquito

Paco es un referente para las nuevas generaciones del atletismo en su barrio. Es una vida dedicada al deporte en la que no cabe ni el tabaco ni la bebida. Su dieta es primordial para seguir entrenando: "Tengo un menú diario que preparo yo. Los lunes tengo lentejas, el martes costillas con patatas, los miércoles judías blancas con rabo, los jueves merluza en salsa verde y los viernes habas con jamón".

Francisco se levanta cada día a las seis de la mañana para realizar su entrenamiento. Y más tarde tiene su mayor reto, ayudar a su mujer, enferma de alzhéimer: “A las seis y media salgo de casa, entreno en un parque hasta las ocho y después vuelvo a casa y ya me dedico a cuidar a mi mujer”.

Esta es la historia de Francisco Javier González. A sus 87 años sigue corriendo por las pistas de atletismo de Getafe. Ha competido en todas sus categorías y actualmente lo hace en la de 85-90 años. Su último gran triunfo lo logró en Finlandia, donde quedó subcampeón del mundo. La vida de 'Paquito, el Correcaminos' transcurre entre una pista de atletismo y su mayor reto: atender cada día a su mujer enferma de alzhéimer.