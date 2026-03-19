David Sánchez y su miedo al Atlético de Madrid en la eliminatoria contra el Barcelona: "Está al nivel del PSG y del Liverpool"

A pesar de la euforia desatada tras la espectacular goleada (7-2) ante el Newcastle que selló el pase del FC Barcelona a los cuartos de final de la Champions League, no todas las voces son de optimismo. El periodista David Sánchez, en El Partidazo de COPE, ha puesto una nota de cautela al analizar el próximo rival de los azulgranas en la competición: el Atlético de Madrid.

Sánchez ha confesado que, en su opinión, el conjunto rojiblanco era el adversario a evitar en el sorteo. "Yo en clave Barça, el rival que menos quería era el Atlético, por cómo está el Atlético en estas alturas de temporada", ha afirmado el tertuliano, dejando claro su temor ante el equipo madrileño.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Atlético celebran el gol de Hancko ante el Tottenham

Son los rivales más complicados para el Barcelona" David Sánchez

Al nivel de PSG y Liverpool

EFE Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en rueda de prensa

El colaborador ha llegado a comparar la complejidad del equipo del Cholo Simeone con la de otros gigantes europeos, matizando su argumento. "No estoy diciendo que el Atleti sea mejor que el PSG, pero a ese nivel, a nivel del PSG y Liverpool, yo no quiero ese tipo de rivales", ha explicado. Para Sánchez, aunque el Barça "puede pasar", estos equipos "son los rivales más complicados para el Barcelona".

El factor Simeone

Finalmente, el periodista ha señalado que su principal preocupación no es el partido de vuelta en el Metropolitano, sino el planteamiento global de la eliminatoria por parte del técnico argentino. "No me preocupa tanto la vuelta en el Metropolitano, me preocupa la eliminatoria en sí, porque creo que Cholo sabe plantearle ese tipo de eliminatorias a Barcelona, especialmente en Europa", ha sentenciado.

Cholo sabe plantearle ese tipo de eliminatorias a Barcelona, especialmente en Europa" David Sánchez

Barcelona y Atlético de Madrid jugarán el partido de ida en el Camp Nou el miércoles 8 de abril y la vuelta será en el estadio Metropolitano, el martes 14. Los dos equipos tendrán en la cabeza la eliminatoria que disputaron el pasado mes en las semifinales de la Copa del Rey, en las que los de Simeone eliminaron a los culés gracias a la goleada 4-0 de la ida y pese al 3-0 en la vuelta.