Luis de la Fuente le prometió a Joan García en septiembre que le esperarían tras su lesión de rodilla

El futuro de Joan García en la Selección Española parece más prometedor que nunca. Según ha contado Helena Condis en El Partidazo de COPE, el portero mantiene intacta la ilusión por estar en el Mundial, una esperanza alimentada por un gesto significativo del propio seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

Este viernes vuelve a haber lista del seleccionador para los dos amistosos que disputará España y la duda volverá a estar en si llamará al portero azulgrana. Primero, porque no se sabe si De la Fuente contará con él y, segundo, porque el Joan García tuvo que ser sustituido en el partido del Barcelona ante el Newcastle después de sentir una molestia en su gemelo.

EFE BARCELONA, 18/03/2026.- El portero del Barcelona Joan García (c) se retira lesionado durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/Siu Wu

Una llamada decisiva

El momento clave se produjo a finales de septiembre, cuando el guardameta fue operado de la rodilla y tuvo que permanecer un mes y medio de baja. Durante ese delicado periodo de recuperación, Luis de la Fuente descolgó el teléfono para hablar directamente con él.

El mensaje del seleccionador fue claro y directo, un gesto de enorme confianza hacia un futbolista que nunca ha sido convocado por la absoluta. En la llamada, De la Fuente le pidió calma y le transmitió un mensaje de apoyo total, tal y como reveló Condis: "Joan, recupérate pronto", para después añadir que "tranquilo, que te esperamos, te estamos esperando".

EFE Intervención de Joan García durante el Espanyol - Barcelona de LaLiga

Un futuro en la absoluta

Esta comunicación confirma que el cuerpo técnico de la Selección sigue de cerca la progresión de Joan García, a quien ya incluyeron en alguna prelista. El hecho de que el propio seleccionador se ponga en contacto con un jugador no convocado y recién operado para asegurarle que cuenta con él es una declaración de intenciones sobre su futuro.

Aunque la convocatoria de marzo todavía es una incógnita, este gesto ha reforzado la motivación del portero. A él, lógicamente, "le hace mucha ilusión estar en el Mundial", y la llamada de Luis de la Fuente no hace más que confirmar que ese sueño está un paso más cerca de hacerse realidad.