Juanma Castaño empieza a usar las gafas de Marcos Llorente y confiesa sus efectos: "Duermo mejor que nunca"

La entrevista de Marcos Llorente en El Partidazo de COPE ha provocado un auténtico terremoto mediático en España. La conversación sobre sus peculiares hábitos de salud y, en especial, sobre sus gafas con cristales amarillos y rojos, ha llegado a tal punto que el propio presentador del programa, Juanma Castaño, ha decidido probarlas.

El futbolista del Atlético de Madrid, según desveló Castaño, le ha escrito un mensaje confesando estar "flipado con la repercusión" que ha tenido su paso por el programa. Y es que el interés ha sido masivo: "A mí me pregunta muchísimo la gente", afirmó el periodista, mientras Isaac Fouto añadía que es "un acoso todos los días" de mensajes preguntando dónde comprarlas.

Castaño se suma a la tendencia

La sorpresa saltó en pleno directo de 'El Partidazo de COPE', cuando Juanma Castaño apareció luciendo las gafas. "Ya estoy en el mood", bromeó ante la sorpresa de sus compañeros. Lejos de ser una anécdota, el director del programa confesó los efectos positivos que ha notado en muy poco tiempo.

"Duermo mejor que nunca", sentenció Castaño, confirmando así su adhesión al método Llorente. El comunicador aseguró en antena que gracias a las gafas duerme "como no había dormido en la vida", añadiendo un testimonio personal al fenómeno que ha desatado el futbolista.

Un debate que trasciende lo deportivo

El fenómeno ha obligado al propio Marcos Llorente a publicar un vídeo en Instagram para defender su uso, basado en su "opinión personal y en la biología". El debate ha crecido tanto que incluso han intervenido expertos como oftalmólogos para dar su visión profesional sobre la materia.

EFE Marcos Llorente durante una rueda de prensa con las curiosas gafas de cristales amarillos.

Castaño, por su parte, zanjó el tema con humor, aclarando que, aunque ahora use las gafas y vea "las cosas de otra manera", no va a "expresarlas como Foto", en una broma dirigida a su compañero de programa.