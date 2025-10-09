Los hábitos de salud de Marcos Llorente: café y mantequilla, luz roja y gafas con cristales amarillos

La selección española sigue preparando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas los partidos que disputará contra Georgia y Bulgaria los días 11 y 14 de octubre correspondientes a la clasificación para el Mundial 2026, donde el combinado nacional ha ganado sus dos primeros partidos.

EFE La selección española se ejercita en Las Rozas.

La concentración arrancó el pasado lunes sin Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz, Rodri o Carvajal, quienes han causado baja por diversas lesiones. Bajas muy sensibles para un Luis de la Fuente que sigue sufriendo contratiempos con la baja de última hora de Huijsen debido a una lesión en el sóleo.

Una ausencia que el seleccionador ha cubierto citando a Aymeric Laporte, que regresa con la Selección después de casi un año ausente. Y entre las novedades de la convocatoria de 26 futbolistas destacaban los regresos de Pablo Barrios, Álex Baena, Samu y Marcos Llorente.

Los hábitos de salud y rutinas DIARIAS DE MARCOS LLORENTE

El futbolista del Atlético de Madrid charló este miércoles con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE y desveló al director del programa cuáles son sus rutinas diarias.

EFE Marcos Llorente durante una rueda de prensa con las curiosas gafas de cristales amarillos.

Llorente presume habitualmente en redes sociales de su estilo de vida y sus hábitos de salud, que se caracteriza por la dieta paleo, importancia del sol, del 'grounding', cristales amarillos en las gafas y luz roja en casa desde el atardecer.

"Solo llevo las gafas en interiores, no uso de sol y para mí es un error porque no dejas que a los ojos le entren los rayos necesarios", afirmaba. Y agregaba seguidamente: "Fuera no hay que llevar nada; las rojas, fuera y para cuando se hace de noche. Es biología, no lo digo yo".

La RFEF publicó en redes sociales un vídeo donde Llorente desvelaba que desayuna café con mantequilla y no dudó en responder a Juanma sobre ello. "Me gusta, en vez de leche o nata, le pongo mantequilla. Te da un chute de energía... y es grasa saludable. Busco la salud por dentro", narraba.

El jugador también suele realizar publicaciones muy polémicas, donde ha llegado a denunciar que las estelas de condensación que dejan los aviones se utilizan para "fumigar" y "modificar el tiempo". Juanma le preguntó sobre ello y Llorente fue tajante. "No digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida", sentenció.