EL PARTIDAZO DE COPE
Los hábitos de salud de Marcos Llorente: café y mantequilla, luz roja y gafas con cristales amarillos
El futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española respondió a todas las preguntas de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Publicado el
2 min lectura
La selección española sigue preparando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas los partidos que disputará contra Georgia y Bulgaria los días 11 y 14 de octubre correspondientes a la clasificación para el Mundial 2026, donde el combinado nacional ha ganado sus dos primeros partidos.
La concentración arrancó el pasado lunes sin Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz, Rodri o Carvajal, quienes han causado baja por diversas lesiones. Bajas muy sensibles para un Luis de la Fuente que sigue sufriendo contratiempos con la baja de última hora de Huijsen debido a una lesión en el sóleo.
Una ausencia que el seleccionador ha cubierto citando a Aymeric Laporte, que regresa con la Selección después de casi un año ausente. Y entre las novedades de la convocatoria de 26 futbolistas destacaban los regresos de Pablo Barrios, Álex Baena, Samu y Marcos Llorente.
Los hábitos de salud y rutinas DIARIAS DE MARCOS LLORENTE
El futbolista del Atlético de Madrid charló este miércoles con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE y desveló al director del programa cuáles son sus rutinas diarias.
Llorente presume habitualmente en redes sociales de su estilo de vida y sus hábitos de salud, que se caracteriza por la dieta paleo, importancia del sol, del 'grounding', cristales amarillos en las gafas y luz roja en casa desde el atardecer.
"Solo llevo las gafas en interiores, no uso de sol y para mí es un error porque no dejas que a los ojos le entren los rayos necesarios", afirmaba. Y agregaba seguidamente: "Fuera no hay que llevar nada; las rojas, fuera y para cuando se hace de noche. Es biología, no lo digo yo".
La RFEF publicó en redes sociales un vídeo donde Llorente desvelaba que desayuna café con mantequilla y no dudó en responder a Juanma sobre ello. "Me gusta, en vez de leche o nata, le pongo mantequilla. Te da un chute de energía... y es grasa saludable. Busco la salud por dentro", narraba.
El jugador también suele realizar publicaciones muy polémicas, donde ha llegado a denunciar que las estelas de condensación que dejan los aviones se utilizan para "fumigar" y "modificar el tiempo". Juanma le preguntó sobre ello y Llorente fue tajante. "No digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida", sentenció.