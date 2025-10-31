Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE: "Javier Tebas y Florentino Pérez forman parte del problema del fútbol español y los dos perjudican al resto"

Hace un par de semanas, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Isaac Fouto informó que el partido de Miami entre Villarreal y el Barcelona quedaba cancelado. Una decisión que tomó la productora del partido, Relevent, por la polémica generada.

¿POR QUÉ SE CANCELÓ EL PARTIDO DE MIAMI?

A los pocos minutos, La Liga, presidida por Javier Tebas, confirmaba la noticia adelantada por Fouto en un comunicado, donde explicaba lo sucedido y "lamentaba profundamente" que el proyecto no pudiera seguir adelante.

El organismo, en la nota publicada, siguió defendiendo su postura y afirmaba: "La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de la competición. El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición".

Toda la historia comenzó en agosto cuando la RFEF pidió a la UEFA el visto bueno para jugar un partido de La Liga en Miami. Una noticia a la que se opusieron desde el primer momento tanto el Real Madrid como la AFE; quien, además, solicitó desde un primer momento recibir más información al respecto.

La situación se encalló, La Liga anunció la fecha oficial del encuentro y los futbolistas, a través del sindicato, mostraron su descontento con una simbólica protesta de 15 segundos en el inicio de todos los partidos de la 9ª jornada de Primera División.

JUANMA CASTAÑO 'CARGA' CONTRA JAVIER TEBAS Y FLORENTINO PÉREZ

Todo ello, llevó a Juanma Castaño a comparar a Javier Tebas con Florentino Pérez en El Partidazo de COPE, ya que los dos dirigentes tan solo miran en su propio beneficio.

"¿Sabéis cuál es uno de los problemas que tiene el fútbol español?", preguntaba el director del programa a los tertulianos.

Cuestión a la que respondía él mismo exponiendo su opinión: "Javier Tebas y Florentino Pérez cada vez se parecen más. Son dos trenes en la misma vía que van en dirección contraria y que no se soportan".

Para finalizar, Juanma Castaño comentaba: "Los dos están perjudicando al resto, pero uno lo hace representando al Real Madrid y otro a todos los demás. Los dos están haciendo daño al fútbol español".