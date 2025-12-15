El detalle de Isaac Fouto sobre el duro discurso de Florentino Pérez por Negreira antes de Navidad: "Insiste tanto ahora, curiosamente..."

El periodista Isaac Fouto ha lanzado una reflexión particular sobre el discurso de Florentino Pérez durante la comida de Navidad con los medios, en el que Negreira ha vuelto a la primera plana para el presidente del Real Madrid.

Este lunes, Florentino Pérez dijo que la mayor preocupación del Real Madrid en estas fechas "es la situación arbitral. Es gravísima con el caso Negreira durante casi dos décadas. Merece justicia".

"¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad", se preguntaba el presidente del club madridista, que cree que no solo el Real Madrid ha sido víctima del 'caso Negreira' en el fútbol español: "Es posible que algún club haya descendido víctima del caso Negreira. Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia".

FOUTO RECUERDA LAS PALABRAS PASADAS DE FLORENTINO

Por ese motivo, Fouto prefirió compartir y recordar en sus redes sociales qué dijo el presidente Pérez hace justo un año: "El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafes de todos los domingos entre los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, lo digo con toda sinceridad. Yo creo que el primer club es el Madrid pero el Barça está entre los grandes".

El colaborador habitual de El Partidazo de COPE, con cierta ironía, se dirige al presidente del Real Madrid dándole las gracias "por recordarnos la gravedad del caso Negreira" y añade la siguiente la siguiente reflexión: "Lo raro es que lo insista tanto ahora, curiosamente coincidiendo con el abandono de Laporta de su fracasada Superliga", mensaje totalmente contrapuesto al de unidad con el club azulgrana, como Florentino sugería el año pasado.