Juanma Castaño: "Es sorprendente que Florentino Pérez se haya caído de la burra tres años después"

El Real Madrid celebraba su anual copa de navidad con los medios de comunicación, correspondiente de estas fechas. En esa misma comida el presidente del Real Madrid tenía preparado un discurso y lo recito para todos desde un atril.

Florentino Pérez siguió e incluso endureció el discurso que manifestó en la última asamblea del Real Madrid. El presidente del Real Madrid volvió a cargar contra el Barça por el caso Negreira y explico que: "La navidad es un momento para reflexionar sobre las cosas que nos preocupan. La situación gravísima tras lo ocurrido con el caso Negreira durante casi 2 décadas, merece justicia. Un problema que ha traspasado fronteras. Somos los únicos que luchamos para que se haga justicia, ¿Cómo es posible que el jefe de los árbitros nos pida que lo olvidemos?"

EFE Florentino Pérez interviene en la copa de Navidad del equipo, este lunes en Madrid.

la valoración de juanma castaño

Juanma Castaño le da parte de razón al presidente del Real Madrid y explica que Florentino tiene razón y "es un escándalo mayúsculo que durante 17 años el FC Barcelona haya desembolsado 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, cuando uno desembolsa esa cantidad de dinero a un cargo de esas características es para conseguir algo a cambio que va más allá que unos informes. Otra cosa es que consiguieran o no el objetivo que es lo que hay que demostrar".

Pese a estar de acuerdo con Florentino, Juanma cree que el mandatario del club blanco ha tardado demasiado en pronunciarse y "es sorprendente que Florentino se haya caído de la burra 3 años más tarde. Esto (el caso Negreira), estalló en febrero de 2023, dentro de nada será febrero de 2026 y Florentino Pérez ha cogido la línea dura en la última asamblea y en la comida"

Cordon Press Joan Laporta y Florentino Pérez, juntos en el palco del Bernabéu en el Clásico de hace un mes.

El director de El Partidazo de COPE explica que eso no es una coincidencia y dice que "que casualidad que lo hace justo después de que Laporta se la haya clavado con la Superliga y le haya dejado solo en la lucha contra la UEFA. Es increíble que aquel proyecto de la Superliga anulara la petición de justicia que tenía que haber hecho el presidente del Real Madrid desde el primer día que estalló el caso Negreira. El presidente del Real Madrid no dijo ni esta boca es mía durante tanto tiempo hasta que el FC Barcelona les fallo en la Superliga."