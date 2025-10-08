Tebas anuncia que el Villarreal - Barcelona se jugará en Miami el sábado 20 de diciembre

El pasado lunes, la UEFA aprobó de manera excepcional la solicitud presentada por la RFEF para que el Villarreal - Barcelona, de la 17ª jornada de La Liga, se juegue en Miami.

Villarreal- FC Barcelona (partido del 2023/24)

El organismo, en su anuncio, reiteró su oposición a que los partidos de las ligas se jueguen fuera del país; pero, al mismo tiempo, dio el visto bueno porque el marco regulatorio de la FIFA "no es lo suficientemente claro y detallado" y aclaraba que su postura no debe considerarse como un precedente.

Y este miércoles, Javier Tebas, presidente de La Liga, ha confirmado en un evento que el encuentro se disputará el sábado 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium.

Una idea que defendió este martes Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal. En los micrófonos de El Partidazo de COPE afirmó que "están trabajando" para favorecer el desplazamiento de los aficionados hasta Miami con el objetivo de "atender a todo el mundo".

El representante del Submarino Amarillo, además, entiende que "hay gente a la que no le guste la decisión".

COMUNICADO DE LALIGA, VILLARREAL Y BARCELONA

La Liga, el Villarreal y el Barcelona han publicado un comunicado conjunto en el que califican el partido de Miami como una "oportunidad histórica" y donde el organismo presidido por Javier Tebas afirma "reiterar su compromiso con los seguidores de España".

En la nota publica, La Liga asegura que el partido será retransmitido a través de los operadores oficiales y que contará con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia.

La Liga también garantiza una "medidas de compensación para los abonados del Villarreal", quienes podrán viajar de forma gratuita al partido. Mientras que aquellos que decidan no desplazarse hasta Miami "podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono".

Para finalizar, el organismo presidido por Javier Tebas ha confirmado que la preventa para conseguir las entradas será el 21 de octubre y que la venta general se realizará a partir del día 22.