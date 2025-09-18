Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE: "Muchas veces ponemos al fútbol inglés como ejemplo y también insultan"

El Atlético de Madrid debutaba esta temporada en la Champions League con una salida complicadísima a Anfield, donde se enfrentaba a un Liverpool que la temporada pasada conquistó la Premier League y finalizó esta nueva liguilla de la Liga de Campeones en la primera posición.

EFE Los jugadores del Liverpool celebran el 3-2 de Van Dijk contra el Atlético.

Lograr la victoria era prácticamente una heroicidad, pero los pupilos entrenados por Simeone no se quedaron muy lejos de conseguirla. El partido se puso cuesta arriba en los primeros minutos y en el minuto seis el Atlético ya perdía 2-0. Pero los rojiblancos dieron la cara y dos goles de Llorente sirvieron para poner el 2-2 en el marcador. Un empate que sabía a oro y que se escapó cuando en el minuto 92 Van Dijk conectó un cabezazo imparable a la salida de córner que impedía al Atlético llevarse un punto de tierras inglesas.

Tras el gol del central neerlandés, Simeone fue expulsado. El entrenador del Atlético se encaró con un aficionado situado detrás del banquillo, que según el propio técnico lo había insultado "todo el partido, gestos incluidos".

SIMEONE EXPLICA SU EXPULSIÓN en anfield

"Te insultan todo el partido desde atrás del banco y no puedo decir nada porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero aguantar los insultos durante los 90 minutos...", señalaba el 'Cholo' en declaraciones a Movistar+.

EFE Simeone habla con el árbitro del Liverpool - Atlético tras ser expulsado.

En la rueda de prensa posterior al partido, Simeone también quiso dar explicaciones y dijo: "El árbitro entendió la situación. Ojalá un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias".

Para finalizar, el argentino comentó: "Está claro que tengo que estar más calmado. Debo soportar los insultos, los gestos y cualquier situación del otro porque estoy en un lugar en el que debo aguantarlo".

JUANMA EXPULSIÓN SIMEONE

En el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE se habló sobre esa tarjeta roja que vio Simeone antes del final del partido. Rubén Martín explicó que el argentino señaló la situación vivida con los insultos recibidos como "un problema de la sociedad que debe ser erradicado".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Simeone se encara con un seguidor del Liverpool tras recibir insultos.

Paco González, por su parte, calificó la imagen de Simeone encarándose con el seguidor del Liverpool como "muy fea" y reconoció que le llamó mucho la atención ver al entrenador del Atlético hablando con el cuarto árbitro mientras señalaba a la grada.

Juanma Castaño se unió al debate y reconoció que el 'Cholo' estaba fuera de sí, pero también quiso criticar a la afición inglesa a la que tanto se alaba. "Muchas veces ponemos al fútbol inglés en lo más alto como ejemplo y fíjate, también insultan", señalaba el director de El Partidazo de COPE.

Y para finalizar, Gonzalo Miró quiso cerrar el debate con una pregunta. "¿Hay algún país donde una afición rival no insulta al otro?", se cuestionaba el tertuliano.

