El optimismo de Gonzalo Miró pese a la derrota del Atlético ante el Liverpool: "Lo ha conseguido"

El Atlético de Madrid no pudo puntuar en Anfield por culpa de un cabezazo de Van Dijk en el minuto 92, que puso el 3-2 en el marcador después de que dos goles de Llorente igualaran los tantos de Robertson y Salah en los primeros cinco minutos de partido.

El Atleti llegaba con las bajas de Giménez, Johnny Cardoso, Baena, Almada y Julián Alvarez y el partido no podía empezar peor porque en la primera jugada, una falta tirada por Salah en la frontal rebotaba en Robertson y la pelota se colaba en la portería de Oblak. Sin tiempo para recuperarse, Salah marcaba el 2-0 con una gran jugada personal y aprovechando la debilidad defensiva de los rojiblancos. A partir de ahí, los 'reds' continuaron llegando al área rival pero Llorente hizo soñar a los rojiblancos gracias a un gol al filo del descanso después de meter la puntera dentro del área.

EFE Andy Robertson celebra el 1-0 del Liverpool contra el Atlético.

La segunda parte siguió con el dominio del líder de la Premier, que pudo ampliar su ventaja con un disparo de Salah que golpeó en el palo. E igual que pasó hace cinco años, volvió a aparecer Llorente para disparar desde la frontal y marcar el 2-2, gracias a un desvío de la defensa red. El Liverpool empezó a apretar a partir de ahí pero sin claras ocasiones, hasta que en el minuto 92 un saque de esquina lo remató de cabeza Van Dijk al fondo de la portería.

Tras el 3-2, Simeone fue expulsado por encararse con un aficionado que le había hecho una peineta y el partido acabó con la victoria del Liverpool, ante un Liverpool que a pesar de la derrota se fue con la cabeza muy alta por la imagen ofrecida pese a las numerosas bajas.

EFE Llorente celebra el 2-2 del Atlético contra el Liverpool.

Al terminar el encuenetro, Gonzalo Miró analizó la derrota rojiblanca: "A pesar de de que se ha remado para morir en la orilla, hay que decir que el Liverpool ha tenido bastantes más ocasiones de las que ha tenido el Atlético de Madrid, yo esperaba menos del equipo hoy, sinceramente. Creo que ha competido mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Creo que ha conseguido reponerse a un inicio que que podía parecer absolutamente catastrófico y me animo a decir incluso que creo que el segundo tiempo que acabamos de ver del Atleti, teniendo en cuenta el campo donde está jugando y las bajas que tenía, es lo mejor que hemos visto de este equipo en lo que va de año".