La sinceridad de Petón tras la derrota del Atlético de Madrid en Anfield: "El equipo no sale devaluado"

En un vibrante partido de la 1ª jornada de la Liga de Campeones, el Liverpool se llevó la victoria (3-2) ante el Atlético de Madrid gracias a un gol agónico de Virgil van Dijk en el minuto 92.

Los 'reds' fueron superiores durante gran parte del encuentro, pero el Atleti, fiel al estilo del Cholo Simeone, luchó hasta el final hasta igualar el 2-0 inicial a nueve minutos para el final.

Sin embargo, en el tiempo añadido, un córner preciso de Szoboszlai encontró la cabeza de Van Dijk, quien batió a Oblak para desatar la locura en Anfield. Y no fue la última clara del partido porque en el 90+4', Ekitiké desaprovechó una ocasión clara para el Liverpool, mientras que en el 90+6', el Atlético tuvo la última con un cabezazo de Sorloth que atrapó Alisson.

La tensión se desbordó con la expulsión de Simeone tras un enfrentamiento con la grada y el banquillo rival, en una imagen que reflejó la intensidad del choque.

La lectura post partido de Petón, que estuvo comentando el encuentro en Tiempo de Juego, no fue tan dura como la derrota: "El Atlético de Madrid ha llevado a la normalidad, digamos entre comillas, y a la dignidad también, algo que prometía y que amenazaba con ser terrible", en relación a los dos tempraneros goles del Liverpool.

"En consecuencia, el equipo no sale devaluado y creo que tiene razón Marcos Llorente cuando dice que si tienes voluntad de jugar en campo contrario, de intentar tener la pelota, puedes hacer daño a cualquiera, y el Atleti lo ha conseguido así y no defendiendo y pegándose atrás. Al final te han metido atrás y por eso se ha perdido el partido", explicó el periodista.

Lo mejor, para Petón es no encontrarse, "no salir disgustado, la verdad. Tenía miedo al principio y ese se me ha quitado con los goles de Marcos Llorente", rubricó.