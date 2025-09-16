Isaac Fouto explica la jugada de Huijsen en comparación con la de Íñigo Martínez: "Habéis cogido la instantánea"

La polémica arbitral sigue instalada en la Liga. El Real Madrid prepara un dosier que remitirá a la FIFA para denunciar lo que consideran un doble rasero en las decisiones de los colegiados. Una de las jugadas que más ruido ha generado es la expulsión de Dean Huijsen en Anoeta frente a la Real Sociedad. Y en El Partidazo de COPE se comparó con una acción anterior de Íñigo Martínez en un Barça - Celta que no tuvo el mismo castigo.

Fue Nacho Peña quien sacó el tema en antena: "Hay un vídeo, Juanma, también que se va a adjuntar, eh, que es porque se parece mucho, una acción de Gil Manzano en un Barça-Celta en el que a Íñigo Martínez se le saca una amarilla". Esa jugada, según el periodista, será utilizada para establecer una comparación entre ambos casos.

No fue la misma jugada

Ahí entró en escena Isaac Fouto, que no tardó en matizar la afirmación: "No, es que, perdona, ahí no le sacan tarjeta amarilla porque esa jugada sigue, te han parado la foto. Sí, es que esa jugada la he visto". El periodista fue claro: lo que circula en redes sociales está descontextualizado y no corresponde con lo que realmente pasó en el partido.

Fouto insistió varias veces en que lo que se ha compartido es una fotografía engañosa: "Ese partido le sacan amarilla por protestar a Íñigo. No es por esa jugada. Íñigo deja pasar al jugador y esa jugada sigue terminando. Vosotros habéis cogido la instantánea, la foto de la jugada. Nacho, os las meten dobladas".

El recuerdo de Pablo Durán

Luis García añadió un detalle clave: el futbolista en cuestión era Pablo Durán, delantero del Celta. Aquel episodio sigue muy presente, porque incluso el propio jugador confesó meses más tarde que el defensa del Barcelona le reconoció lo ocurrido: "Me agarra cuando me iba solo contra el portero y no pitan nada". El gallego aseguró que Íñigo Martínez le dijo lo que todos sospechaban: «Ha reconocido que si me tiro es tarjeta roja».

La jugada de Íñigo Martínez y Pablo Durán

Este episodio fue analizado en su día en Tiempo de Juego, donde se puso de manifiesto que el error arbitral pudo condicionar el campeonato. Y es el mismo que ahora se usa como referencia para hablar de la roja directa a Huijsen en Anoeta.

Huijsen, roja y polémica

La diferencia es que en el Reale Arena, Gil Manzano no dudó. En el minuto 32, con empate en el marcador, expulsó a Huijsen al interpretar que derribó a Mikel Oyarzabal cuando era el último hombre. El Real Madrid protestó que el central estaba en paralelo con Eder Militao, pero la decisión se mantuvo.

captura de pantalla Agarrón de Huijsen a Ayarzabal

Mateu Lahoz, en su análisis posterior, aseguró que la acción "está en el reglamento y es clara". Alfredo Relaño, por su parte, calificó el uso del VAR en esta acción como "el peor que recuerdo nunca".

Pese a la inferioridad numérica, el Real Madrid acabó ganando por 1-2 en Anoeta, pero la sensación de injusticia marcó la noche. Tanto que el club blanco está dispuesto a llevar el caso más allá, con un informe completo sobre arbitrajes polémicos que presentará en Zúrich.

La sombra del doble rasero

Lo que se plantea ahora es si existe un doble rasero arbitral en España. Hace apenas siete meses, Melero López perdonó a Íñigo Martínez una expulsión clara. Ahora, Huijsen recibió el castigo máximo en una jugada que, para muchos, era interpretable. Esa incoherencia es la que indigna al Real Madrid y la que Fouto quiso aclarar en antena: la foto que circula de Íñigo no es la jugada real.

La controversia no se detiene y amenaza con escalar a instancias internacionales. El Madrid ya ha dejado claro que no piensa quedarse callado. Mientras tanto, el debate sobre el arbitraje sigue abierto y partidos como el de Anoeta no hacen más que alimentar la desconfianza.