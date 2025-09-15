Alfredo Relaño, implacable contra el VAR tras la polémica expulsión de Huijsen en Anoeta: "Creo que estamos peor y se discute más que nunca"

Tras la expulsión de Huijsen en Anoeta, el debate sobre la utilidad del VAR ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Un ejemplo de ello es la opinión que, Alfredo Relaño, ha manifestado en 'Herrera en COPE' sobre esta herramienta.

Al periodista deportivo no le gusta el VAR. Además, asegura, el problema del VAR "es que es imposible marcar la línea clara en la que tiene que entrar. Este año han dado consigna de intervenir menos. Me convence más que estén árbitros, se equivoquen. Lo otro es fantasmal. Está a tiro de un WhatsApp de cualquier influencia. Es una posición muy delicada. No me gustaba cuando se empezó a hablar de ello, pero creo que estamos peor y se discute más que nunca".

Más allá de ello, Relaño también se ha pronunciado en 'Herrera en COPE' sobre otros temas, como la Selección Española o el Real Madrid.

Dice que se enamoró mucho de la Selección de 2010. El estilo de la Selección actual, cuenta, es distinto. Pero le encanta igualmente. La figura 'estrella' de esta Selección, dice, es Lamine Yamal.

Lamine Yamal celebrando el gol

Respecto al Real Madrid, ha indicado que "el equipo está bien. Xabi ha cogido eso de su mano muy pronto. Lo único que me preocupa del Madrid es que está 'mal' de centrales. El Madrid necesita alguna pieza más, la temporada es muy larga".

LA OPINIÓN DE ALFREDO RELAÑO SOBRE EL BOICOT A LA VUELTA

Denuncia Relaño que "hay 3.500 personas en La Vuelta haciendo todo tipo de cosas, organizando, ninguno se ha dado de baja y no vamos a pensar que 3.500 personas carecen de conciencia o están de espaldas a lo que ocurren en Gaza. Y, sin embargo, se han visto acosadas por un impulso que nació en Bilbao y les ha ido persiguiendo por toda La Vuelta". El reputado periodista deportivo asegura "que han vivido una tensión continua, sin comerlo ni beberlo".

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Vallas tiradas tras cargas policiales a manifestantes que han protestado a favor de Palestina, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España

Así, aclara que no estaba en la mano del director parar La Vuelta. Añade que lo demás ya lo hemos visto, "la situación en Gaza es totalmente insoportable, nos tiene a todos horrorizados. La respuesta está siendo terriblemente odiosa. Estamos todos muy concienciados con eso. Me molesta, como aficionado al deporte, que siempre se le pide al deporte cosas que no se piden a otros".

"Nos entristeció mucho. Hubiera agradecido que el delegado de Gobierno, la víspera, anulara la última etapa. Hay que aclarar que La Vuelta España, el director, no podía suspenderlo ni echar a ese equipo sin una demanda judicial de mucho dinero y no entrar en Madrid porque tú no quieras", continúa su discurso al respecto en 'Herrera en COPE'.

Por otro lado, Lama ha alabado en 'Herrera en COPE' el trabajo de Relaño. Tanto es así que cree que "en cualquier programa de COPE en el que haya noticia deportiva, se pondrá. Alfredo está para todos. Está espectacular. Hecho un gallo".