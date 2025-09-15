Así será el dosier que presentará el Real Madrid ante la FIFA para denunciar el arbitraje de LaLiga

La expulsión de Dean Huijsen el pasado sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad ha sido la gota que ha colmado la paciencia del Real Madrid, que harto de denunciar lo que consideran un agravio arbitral en su contra a través de su canal de televisión durante más de 20 años, ahora lo que hace es elevarlo a FIFA para demostrar ese perjuicio arbitral que están sufriendo, en concreto desde que Negreira estuvo trabajando para el FC Barcelona.

EFE Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

Asunto que está sobre la mesa del juez todavía y que va a recordar también el equipo blanco en su dosier, y con ello también van a adjuntar todo lo que se ha publicado al respecto de este asunto.

En el dosier, tal y como ha podido saber nuestro compañero Melchor Ruiz, van a aparecen los colegiados, que en su opinión, llevan estos años perjudicándoles, junto con estadísticas comparativas con el FC Barcelona, donde salen claramente perjudicados en cuanto a expulsiones, penaltis, faltas, pérdidas de puntos, y un largo etcétera.

CORDONPRESS Vinicius controla el balón ante Lamine Yamal durante el Clásico de LaLiga en Montjuic entre Barcelona y Real Madrid

En el dosier aparecerá información y opinión de periodistas y medios nacionales e internacionales hablando del descrédito del arbitraje español, y la comparativa con los arbitrajes en la Champions League. Con este dosier tampoco se plantean que la FIFA elimine la roja a Huijsen, simplemente quieren denunciar la situación que se está viviendo en el arbitraje español

En cuanto a la nueva cúpula arbitral, cuando apareció, desde el Real Madrid ya se apuntó que esto no iba a mejorar nada, pero han necesitado tan solo cuatro jornadas para comprobar que no solo se le sigue perjudicando al Real Madrid, sino que se sigue beneficiando a su eterno rival, como es el FC Barcelona,