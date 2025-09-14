El veredicto de Mateu Lahoz sobre la expulsión de Huijsen en Anoeta: "El reglamento es muy claro y el VAR es una herramienta maravillosa"

El árbitro de Tiempo de Juego, Antonio Mateu Lahoz, tiene muy claro lo que debió suceder este sábado en el Reale Arena, durante el Real Sociedad - Real Madrid en el que Huijsen fue castigado con tarjeta roja directa en el minuto 24 del primer tiempo por "derribar a un adversario, impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol", según firmó en el acta del encuentro Jesús Gil Manzano.

La jugada la revisará con detenimiento el Comité Técnico de Árbitros. Para Mateu Lahoz, Gil Manzano falló mostrándole la roja al central del Real Madrid.

EFE Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

Para Mateu Lahoz, "vista la jugada como espectador me llama mucho la atención la activación exagerada del asistente número uno a la hora de señalarlo, y seguramente verbalizó 'roja, roja, roja'".

Cree que el ángulo de visión del colegiado "es solo uno", y es lo que le puede inducir al error, pero recuerda que para solucionarlo "hay 48 posibles ángulos más" que son revisables.

A la hora de sancionar el agarrón de Huijsen a Oyarzabal cuando se iba en velocidad, "reglamento en mano, en esto es muy, muy claro. Y dice: 'distancia entre el lugar donde se cometió la infracción y la portería, dirección del juego, probabilidad de mantener o recuperar el balón, y posición y número de jugadores'", puntualizó el ex colegiado.

Mateu recordó que "el año pasado, aquí en COPE, no paramos de advertir que se estaban expulsando gratuitamente a muchos jugadores" por acciones similares y lanzó una advertencia: "Cuidado con las expulsiones por oportunidad manifiesta. Tenemos que tener en cuenta todos los elementos, y si todos los elementos no se cumplen a rajatabla, tenemos una herramienta maravillosa, como es el VAR, que tranquilamente te va a dar muchas más tomas".

Su veredicto final es que la infracción de Dean Huijsen "es amarilla, sí o sí. Claro que el árbitro se puede equivocar, pero para eso llegó el VAR, para ayudar".