Isaac Fouto defiende el Villarreal-Barcelona de Miami y no entiende algunas críticas: "El Mundial de Clubes sí desvirtúa la competición"

El pasado lunes, la RFEF anunciaba que iba a solicitar a la UEFA el visto bueno para jugar un partido de la Liga en Miami, encuentro que sería el Villarreal-Barcelona de la jornada 17. Esta idea de jugar partidos de la competición liguera es un viejo anhelo de Javier Tebas y parece que está más cerca que nunca.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Pedri (FC Barcelona) controla el balón presionado por Dani Parejo (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025, en Barcelona, España.

Una propuesta a la que el Real Madrid se opuso en primer lugar publicando un comunicado oficial, en el que solicitaba tanto a la UEFA como a la FIFA que no den su visto bueno. Y tras el club blanco, han sido ya muchas las voces que se han alzado contra el Villarreal-Barcelona.

LAS REFLEXIONES DE ÁNGEL TORRES E IÑIGO PÉREZ SOBRE EL PARTIDO DE MIAMI

El presidente del Getafe, Ángel Torres, se mostró muy crítico con la idea de jugar un partido de la Liga en Miami en una entrevista en Radio Marca. "Voy a ser sincero, cuando lo vi publicado pensé que era una broma", afirmó.

Y agregó: "A mí, por lo menos, no me han consultado nada. Estamos en contra del Mundial de Clubes y de llevar la Supercopa a Arabia y ahora nos queremos ir a jugar a Miami... Eso es una cosa que tiene que aprobar LaLiga y no lo ha hecho".

Joaquin Corchero Ángel Torres, presidente del Getafe

Para finalizar, Ángel Torres dijo: "Si decimos que somos la mejor liga del mundo, no tengo que ir a ningún sitio y tendrán que venir aquí los que quieran aprender".

El entrenador del Rayo Vallecano, por su parte, comentó: "No me gusta jugar con 38 grados y tampoco que se lleve un partido al extranjero. Pero no entro en la hipocresía de decir que es una vergüenza".

EFE Íñigo Pérez, durante el partido de LaLiga del pasado domingo del Rayo en San Mamés.

Y concluía diciendo: "Soy entrenador de Primera, cobramos salarios indecentes para lo que hacemos y no quieres ir a jugar fuera de España. Está bien decir que no te gusta, pero pertenecemos a esta industria del fútbol. No es adecuado jugar en Miami, pero es un peaje que debemos asumir".

ISAAC FOUTO DEFIENDE EL VILLARREAL - BARCELONA DE MIAMI

En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró se mostró contrario con que se La Liga se lleve un partido de la competición lejos de España. E Isaac Fouto, por su parte, defendió la idea e incluso criticó las palabras de algunos jugadores.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Hard Rock Stadium, estadio de los Miami Dolphins de la NFL.

"Creo que no se debe a un tema económico. Al Villarreal le puede ser rentable económicamente, pero si viajan muchos aficionados...", empezó diciendo el tertuliano.

Y añadía: "Es un partido de la Liga que repercute en el Villarreal, en el Barcelona y en la marca de La Liga. Y para mí lo que desvirtúa la competición es que dos clubes se vayan a jugar un Mundial de Clubes donde van a ganar 100 millones de euros".

Fouto iba más allá y comentaba para finalizar: "Para mí el más acertado con sus palabras ha sido Íñigo Pérez, que se ha mostrado contrario a la idea, pero ha dicho que lo asume. Ha estado acertado y sincero".

CANALES DE WHATSAPP