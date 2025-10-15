Miguel Rico lanza una seria advertencia sobre las consecuencias de una sobrecarga innecesaria de minutos en Pedri: "Todos los plomos"

El estado de forma de Pedri González, uno de los jugadores clave del Barcelona, se ha convertido en asunto de máxima preocupación para los azulgrana, como consecuencia de su particiación en los partidos de la Selección Española en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Por ese motivo, en El Partidazo de COPE de este martes, Miguel Rico remarcó la necesidad de vigilar de cerca la carga de partidos del futbolista para asegurar que tenga el descanso necesario. Rico fue tajante al valorar la importancia del canario en sus equipos, hasta el punto de lanzar una seria seria advertencia sobre las consecuencias de una posible lesión: "El día que se lesione Pedri, se funden los plomos de los dos equipos".

Rico quiso alertar de una especie de 'Pedri-dependencia' que afecta tanto a España como al Barcelona, dado que una acumulación innecesaria de minutos puede ser perjudicial para los intereses tanto del equipo nacional como del club azulgrana.

el mensaje de Miguel rico a luis de la fuente: "si puedes darle más descanso..."

Miguel Rico vigiló por su parte cuánto tiempo le tuvo De la Fuente sobre el campo: "Le podía haber cambiado la primera tanda y me sorprendió que no lo hiciera", dijo el periodista.

Cree que, de haber cambiado antes a Pedri, se habría podido ver más tiempo a Barrios, el jugador del Atlético de Madrid, con la selección: "No lo ha hecho porque no lo habrá considerado oportuno".

EFE Stuttgart (Germany), 05/06/2025.- Spain's Pedri celebrates scoring the 4-0 goal during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France, in Stuttgart, Germany, 05 June 2025. (Francia, Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Pese a todo, no quiso que su mensaje sonara contrario a los intereses del equipo español: "A mí me parece bien que haya jugado, y que en su alineación haya mantenido el motor, el centro del campo", expresó por Merino, Zubimedi y Pedri, su apuesta "porque es lo que me hace jugar y porque me tengo que clasificar".

Es verdad que, como después valoró el periodista Roberto Palomar, también en El Partidazo de COPE, "daba pena quitar a Pedri" por lo bien que estaba jugando, "aunque yo sé que había que quitarle, pero daba pena". Y aunque Rico estaba de acuerdo con tal afirmación de Palomar, "también coincido con que hay que dosificarle como beneficio propio también, porque cuanto más cansado llegue a la hora definitiva, va a ser peor para él y peor para la selección".

Por otra parte, Rico cree que, con el marcador que tenía España frente a Bulgaria, todo minuto de más que hubiera podido darle de descanso no hubiera estado de menos: "Si le puedes dar diez minutos más de descanso, se los das".