Juanma Castaño, sobre los jugadores del Barça: "Es lamentable que no hagan declaraciones cuando más tienen que explicar, pero esto pasa en el Real Madrid y hasta los clubes más pequeños"

El presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha estallado contra los jugadores del FC Barcelona por su decisión de no realizar declaraciones tras la contundente derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid. La ausencia de futbolistas en la zona mixta para dar explicaciones ha provocado la indignación del comunicador, quien ha calificado la situación de "lamentable".

Goleada y polémica en el Metropolitano

El Atlético de Madrid encarriló su pase a la final de la Copa del Rey tras una noche portentosa en el partido de ida de las semifinales. El marcador se abrió pronto con un gol en propia puerta de Eric García en el minuto 6, seguido por los tantos de Griezmann (min. 14), Lookman (min. 33) y un espectacular derechazo de Julián Álvarez (min. 47) que sellaron el 4-0 definitivo, tal como se narró en el directo del encuentro.

EFE El delantero del Barcelona Lamine Yamal habla con el árbitro Martínez Munuera al final del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid

La segunda mitad estuvo marcada por la controversia. En el minuto 52, un gol de Cubarsí para el Barcelona fue anulado por el VAR tras una revisión de casi siete minutos por un fuera de juego milimétrico de Lewandowski, una decisión inusual al no poder usarse la tecnología semiautomática. La demora generó protestas, como las de Deco, director deportivo del Barça, quien en TV3 se quejó por una espera que "altera el partido". Para colmo, Eric García fue expulsado con roja directa en el minuto 84, también a instancias del videoarbitraje.

"Es lamentable que no hablen"

Ante la noticia de que ningún jugador del Barça daría la cara, Juanma Castaño expresó su frustración. "Es lamentable que estemos tan acostumbrados a que un equipo profesional cuyos trabajadores protagonistas cobran los millones que cobran, cuando pierden, que es cuando más tienen que explicar las cosas, es justo cuando dicen: 'no, yo no hablo, no hago declaraciones'", sentenció el presentador.

EFE El delantero del Barcelona Lamine Yamal (c) durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid

El comunicador ha extendido su crítica más allá del club azulgrana, señalando que es una práctica habitual en la élite del fútbol español. "Y esto pasa en el Madrid, en el Atlético de Madrid, y hasta en los clubes más pequeños. Si pierden, no hablan", ha añadido Castaño, subrayando que no es un problema exclusivo del Barcelona.

Castaño también ha apuntado a la responsabilidad de los clubes: "Es más lamentable los departamentos de comunicación, que se lo permiten, y es más, que hasta se lo recomiendan en muchas ocasiones. 'No digáis nada hoy'". La eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta, que se disputará el 3 de marzo en el estadio del Barcelona.