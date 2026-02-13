Manolo Lama habla claro de la goleada del Atlético: "Pese a ganar 4-0, el Atleti ha perdido la oportunidad de humillar más al Barcelona"

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey al golear 4-0 al FC Barcelona en el Metropolitano. El conjunto de Diego Pablo Simeone firmó una primera mitad arrolladora, castigando la defensa adelantada planteada por Hansi Flick y mostrando una eficacia demoledora de cara al gol.

LA CARTUJA EN EL HORIZONTE

El partido arrancó con intensidad y pronto se abrió el marcador tras un error de Joan Garcia al controlar un pase de Eric Garcia. El Atlético no bajó el ritmo y amplió distancias con un gran zurdazo cruzado de Antoine Griezmann, culminando una rápida transición iniciada por Nahuel Molina.

El Barça trató de reaccionar, rozando el gol con un disparo al larguero de Fermín López, pero el dominio rojiblanco fue absoluto. En el minuto 33, una brillante jugada entre Griezmann, Giuliano Simeone y Julián Álvarez terminó con el 3-0, obra de Lookman. Ya en el descuento del primer tiempo, Julián rompió su sequía goleadora con un potente derechazo desde la frontal para firmar el 4-0.

EFE MADRID, 12/02/2026.- Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria por 4-0 al final del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Tras el descanso, el Barcelona mejoró y llegó a marcar por medio de Pau Cubarsí, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. El tramo final estuvo marcado por la tensión, una expulsión de Eric Garcia y varios minutos de añadido sin cambios en el marcador. La vuelta se disputará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.

MANOLO LAMA

Juanma Castaño pidió a los comentaristas de El Partidazo de COPE su titular del partido en el que el Atlético pasó por encima y goleó al Barcelona.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Barcelona cabizbajos tras recibir un gol.

"Me reafirmo en mi idea. El Barcelona, defendiendo como defiende, es imposible que gane algo en Europa. Y como siga defendiendo así, posiblemente tampoco lo gane en España", empezó diciendo el narrador de Tiempo de Juego.

Y añadía seguidamente para finalizar: "Y mi antetítulo sería que el Atlético de Madrid ha perdido la oportunidad de humillar al Barça que ya con 4-0 le estaba humillando. Pero creo que le ha podido matar sobre todo en los últimos diez minutos".