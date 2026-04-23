Chema Martínez (54), atleta: "Como arroz sin mucha salsa para digerirlo mejor por la noche antes de correr, a la media hora estoy como si no hubiera comido nada"

El atleta y experto en atletismo, Chema Martínez, ha compartido uno de sus secretos de nutrición en la sección Km42 de 'El Partidazo de COPE'. Ante la clásica pregunta sobre qué cenar la noche previa a una gran carrera, Martínez se decanta por el arroz. "Como arroz sin mucha salsa para digerirlo mejor por la noche antes de la carrera, a la media hora estoy como si no hubiera comido nada", confesó el atleta, explicando que, aunque ambas opciones son válidas, él prefiere el arroz por su rápida digestión.

Como arroz sin mucha salsa para digerirlo mejor por la noche antes de la carrera, a la media hora estoy como si no hubiera comido nada"

Los consejos de Chema Martínez llegan en la antesala del Maratón de Madrid, una prueba que dos periodistas del programa, Alberto Arauz y Raúl Liñares, correrán el próximo domingo. Durante el programa, dirigido por Juanma Castaño y Joseba Larrañaga, ambos comunicadores expusieron sus diferentes estrategias y preocupaciones, recibiendo el análisis y la guía del que fuera el último ganador español de la prueba madrileña.

(EPA) EFE Varios atletas a su paso por la Puerta del Sol durante el Medio Maratón de Madrid

Dos corredores, dos mundos

Alberto Arauz afronta su segundo maratón con un gran respeto, casi miedo, tras una mala experiencia en Dublín en octubre de 2022. Allí, tras 34 kilómetros a un ritmo excelente, se topó con el temido "muro". "Me di de bruces contra el muro de verdad. Yo tenía mucha curiosidad por saber lo que era el muro, todo el mundo había hablado del muro, yo supe lo que era", relató Arauz. Por ello, su objetivo para Madrid es conservador, en torno a las 3 horas y media, lo que ha generado cierto "bullying atlético" por parte de sus compañeros, que consideran que su marca de 40 minutos en 10k le permitiría un objetivo más ambicioso.

Chema Martínez, sin embargo, validó su enfoque. "La manera de afrontar una maratón debería ser todo el mundo tan precavido como lo es Arauz", afirmó, aunque también cree que su objetivo es "demasiado asequible". El atleta le recomendó empezar con calma los primeros 10 kilómetros, hidratarse bien y, a partir del kilómetro 30, decidir si ir a por todas, un punto donde "realmente puedes ir al infierno o directamente tocar el cielo". El propio Chema ya ha dado consejos sobre cómo afrontar este tipo de carreras.

He encontrado en Nuria la compañera ideal de viaje"

En el otro extremo se encuentra Raúl Liñares, de 26 años, que debuta en la distancia con la "inconsciencia de la juventud". Su único objetivo es terminar. Su mayor preocupación no es el ritmo ni la distancia, sino una uña del pie que amenaza con caerse. "La tengo colgando y, claro, ¿cuál es el problema? Que si se cae 2 o 3 días antes de la maratón, esa piel queda expuesta", explicó Iñares.

EFE Los corredores toman la salida en el Medio Maratón de Madrid

Martínez le restó importancia, asegurando que es un problema "superfrecuente" y le dio una solución práctica: proteger la zona con esparadrapo. "Cuando empieces a correr un poquito, ni te molestará y notarás absolutamente nada. Así que eso como excusa, Raúl, no te va a servir", bromeó el experto. La preparación de Liñares también es peculiar, ya que corre con auriculares e incluso se pone "en llamada con algún amigo" para que las horas pasen más rápido.

El último ganador español y el futuro del atletismo

El maratón de Madrid es especial para Chema Martínez, quien recordó su victoria en 2008, la última de un español en la prueba. "Cuando alguien me lo recuerda, hace que sonría y decir, ostras, pues lo que hice en aquel momento de mi vida... todavía, a día de hoy, pues es histórico", comentó con orgullo. Una gesta que recuerda cómo ha cambiado el running en los últimos años.

En el programa también se habló de la evolución tecnológica en el atletismo, como la Media Maratón de Pekín, donde un robot llamado Shandian ganó a 12.000 corredores humanos con un tiempo de 50:26. "La realidad supera muchas veces a la ficción", expresó Martínez, alucinado por el avance. También se comentó el maratón de Boston, donde Coroyer ganó con una marca de 2:01:52, lo que avivó el debate sobre si se podrá bajar de las dos horas en una maratón comercial, algo con lo que Chema se muestra "escéptico" por la cantidad de factores que deben alinearse. La tecnología en las zapatillas es uno de los factores que más debate genera.

El atleta intervino en el programa desde Phoenix (Estados Unidos), donde se encuentra por motivos personales muy especiales. Chema Martínez celebra sus 25 años de casado y asiste a la graduación de su hija Paula. "He encontrado en Nuria la compañera ideal de viaje, y es maravilloso poder seguir cumpliendo años", declaró, mostrando su lado más personal y agradecido con la vida.