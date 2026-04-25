"La respuesta de Arbeloa a la polémica con Mbappé es la constatación de que el feeling no es el mismo que con Xabi Alonso"

La actualidad del Real Madrid no descansa y cualquier gesto, por pequeño que sea, se analiza al milímetro. El último protagonista ha sido Kylian Mbappé, quien esta semana le ha dado 'like' a una publicación de Instagram que ha levantado una notable expectación. En el programa 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño y su equipo de tertulianos han desgranado las implicaciones de este gesto, que involucra a figuras como José Mourinho y Álvaro Arbeloa. La publicación, originada aparentemente en una página turca, mostraba un montaje de Mourinho con Mbappé y Arda Güler, evocando la mítica imagen del técnico portugués junto a Cristiano Ronaldo y Mesut Özil en su etapa madridista.

La indiferencia de Arbeloa

La polémica creció cuando se le preguntó directamente a Álvaro Arbeloa, actual técnico merengue, sobre el gesto del delantero francés. Al entrenador se le cuestionó si le molestaba que, a falta de seis partidos para terminar la temporada, Mbappé diera 'me gusta' a una publicación que pide a Mourinho para el banquillo blanco. La respuesta de Arbeloa fue tan directa como indiferente, restándole toda importancia al asunto.

No me molesta ni me importa que le den like a Muriño, Julia Roberts, no pasa nada"

EFE El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

Arbeloa despachó el tema con contundencia: "Son cosas que ni entro a valorar, y no, no me molesta ni me importa que le den like a Mourinho o a Julia Roberts, no pasa nada", afirmó, añadiendo que "son cosas que no tienen la menor importancia". Una contestación que, lejos de cerrar el debate, abrió una nueva vía de análisis en el estudio de la radio sobre el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid.

Falta de 'feeling'

Para los tertulianos de 'El Partidazo de COPE', la fría reacción de Arbeloa es una "constatación" de que el 'feeling' entre Mbappé y Arbeloa no es el mismo que el que existía, por ejemplo, con Xabi Alonso. Esta percepción fue compartida por varios de los analistas, quienes ven en la respuesta del técnico una prueba de la distancia entre ambos. Se abre así un nuevo escenario en un vestuario que necesitará un entrenador con capacidad para gestionar los egos de una plantilla llena de estrellas.

En el debate se llegó a hablar de los "vasos comunicantes" que existen en el club, mencionando la compleja red de relaciones entre figuras como Vinicius, Mbappé, Arbeloa y Xabi Alonso. Aunque un simple 'like' pueda parecer una "tontería", el hecho de que el delantero francés lo diera a una foto de Mourinho no ha pasado desapercibido.

EFE El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

El debate de las redes sociales

El incidente ha servido para recordar otros episodios similares en el mundo del fútbol, donde las redes sociales actúan como un termómetro de las relaciones y los futuros movimientos. Los tertulianos recordaron el caso de Gareth Bale, que "se puso a seguir a un equipo chino y nunca fue allá", o el famoso 'follow' de Leo Messi al Chelsea en Instagram, un gesto que generó "tres meses" de especulaciones.

Estos precedentes demuestran que, aunque a veces un 'like' sea accidental o "se te va el dedo", en otras ocasiones es un acto consciente que desata todo tipo de teorías. El caso del like de Mbappé a Mourinho es el último ejemplo de cómo un simple clic puede convertirse en el centro del debate mediático durante días.