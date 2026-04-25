Tomás Guasch alerta sobre la falta de jerarquía del Real Madrid: "No hay grandes estrellas para fichar y hay equipos con más dinero"

El Real Betis y el Real Madrid firmaron tablas (1-1) en La Cartuja en un partido que se decidió en el tiempo añadido. Héctor Bellerín rescató un punto para los verdiblancos con un gol sobre la bocina que hizo justicia a lo visto en el encuentro, especialmente por la insistencia local y la gran actuación del portero madridista Andriy Lunin.

EFE Kylian Mbappé protege el balón ante Marc Roca en el Betis - Real Madrid.

ADIÓS DEFINITIVO DEL REAL MADRID A LA LIGA

El conjunto blanco comenzó dominando y acumulando llegadas en los primeros minutos, aunque sin excesivo peligro. Kylian Mbappé tuvo una ocasión clara antes de que Vinícius Jr. adelantara al Real Madrid en el minuto 17, aprovechando un rechace tras un disparo lejano de Fede Valverde. Con ventaja en el marcador, los de Álvaro Arbeloa mantuvieron el control inicial, mientras que el Betis no se sentía incómodo sin balón.

Con el paso de los minutos, el equipo de Manuel Pellegrini fue creciendo, impulsado por la movilidad de Antony, y empezó a tener más presencia en campo rival. Sin embargo, le faltó acierto en los metros finales. La lesión de Marc Bartra obligó a reajustar la defensa, pero no frenó la reacción local. Antes del descanso, Lunin sostuvo al Madrid con paradas decisivas ante Antony y Bakambu.

EFE Los jugadores del Real Madrid tras el empate del Betis

En la segunda mitad, el Betis mantuvo su empuje y siguió generando ocasiones. El portero ucraniano volvió a ser clave ante Cucho Hernández y Antony, evitando el empate en varias ocasiones. La entrada de jugadores como Isco y Lo Celso dio más creatividad a los verdiblancos, que encerraron al Madrid en el tramo final.

Cuando parecía que el 0-1 sería definitivo, Bellerín apareció en el minuto 93 para culminar el esfuerzo del Betis y sellar un empate merecido.

EL AVISO DE TOMÁS GUASCH

Tomás Guasch ha analizado en El Partidazo de COPE el empate del Real Madrid contra el Betis, mostrando su preocupación por la situación actual del equipo. El periodista considera que el conjunto blanco tiene una alarmante falta de jerarquía en los partidos importantes, una carencia que se ha hecho evidente. Según Guasch, el equipo "no tiene ningún peso de jerarquía en los partidos", una situación que califica como "muy difícil".

Guasch profundiza en la sensación de que el Real Madrid ya no domina los encuentros como antes. "Tienes la sensación de que no gobiernas un partido, no impones tu jerarquía", ha lamentado. El colaborador de COPE ha puesto como ejemplo una jugada del partido contra el Betis, en la que "Vinicius falló un gol de un tirito de jilguero", un error que para Guasch refleja esa falta de contundencia.

EFE Kylian Mbappé (C) del Real Madrid celebra con sus compañeros Jude Bellingham (I) y Vinicius Junior (D) tras marcar el gol que puso el 2-3 en el marcador durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el FC Bayern Munich y el Real Madrid, en Múnich.

Además, ha recordado tiempos pasados en los que el Madrid podía fichar grandes estrellas, pero ha destacado que "ahora no hay jugadores" disponibles de ese calibre y que otros equipos "tienen mucho más dinero que tú", lo que complica enormemente la planificación deportiva.

Guasch también ha señalado otro frente preocupante: la relación del club con el estamento arbitral. "Tiene un problema gravísimo con los árbitros, esto hay que decirlo", ha afirmado con rotundidad. El periodista se ha referido a una posible mano en el área del Betis que no fue sancionada como penalti, una jugada que, en su opinión, evidencia un criterio desigual.

Yobre la polémica mano, Guasch ha recordado su postura de que "no todas las manos son penalti", pero ha matizado que en este caso la jugada era muy clara. "Ahora, eso, el 99% de los casos es penalti", ha sentenciado, sugiriendo que ese tipo de acciones sí se sancionan en contra del Real Madrid. "Y si no queremos verlo, pues no lo vemos", ha concluido.