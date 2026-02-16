16 FEB 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"No se imagina el Atlético lo que le espera en Barcelona; hizo bien perdiendo en Butarque"
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura0:39 min escucha
Temas relacionados
"Debemos prevenir el bullying, detectarlo y frenarlo a tiempo, porque una sociedad que no protege a sus jóvenes está fallando en lo más importante, en cuidar su futuro"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño