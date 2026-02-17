COPE
Traficantes de palabras
Traficantes de palabras

El análisis de Marta San Miguel sobre la desconexión entre las encuestas y la realidad política: "A nadie le salen las cuentas"

La periodista Marta San Miguel analiza en 'Herrera en COPE' la paradoja entre los sondeos que anuncian grandes mayorías y la dificultad para formar gobiernos

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos
Traficantes de Palabras, con Marta San Miguel, del 17 de febrero

La periodista Marta San Miguel, en su sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' junto a Jorge Bustos, ha planteado una reflexión sobre la desconexión entre las cifras y la realidad, partiendo de una analogía musical. San Miguel ha comentado el caso de una banda de música de Barcelona que ha decidido lanzar su último disco solo en formato físico, un gesto que, aunque calificado de “romántico”, pone de manifiesto una tendencia de “vuelta a los orígenes”.

La paradoja de las encuestas

Esta idea ha servido a la periodista para cuestionar la fiabilidad de las matemáticas en la política, especialmente en lo referente a las encuestas. Ha puesto como ejemplo el último barómetro del CIS, que sitúa al PSOE con una ventaja de 10 puntos sobre el PP y señala que Voxsigue subiendo disparado”. San Miguel ha destacado el uso del verbo “engordar” para describir el crecimiento de esta última formación.

Sin embargo, la colaboradora ha contrapuesto estos datos con la realidad política postelectoral, donde “a nadie le salen las cuentas”. Se ha preguntado por qué, a pesar del crecimiento que anuncian los sondeos, existen dificultades para gobernar en comunidades como Extremadura y Aragón.

Una crítica a la polarización

En este contexto, San Miguel ha lanzado la pregunta: “¿Por qué, si todos crecen, lo que vemos los demás es un país que se está haciendo cada vez más pequeño?”. La reflexión conecta la incapacidad de formar pactos con la pregunta inicial que se hacía sobre el mundo de la música: “¿Volver al disco será la solución para curar nuestra incapacidad de escucharnos?”.

Finalmente, tras confesar que ella misma contribuye a “engordar las cuentas” de Spotify, la periodista ha concluido con ironía, votando por “volver al walkman, al vinilo, a rebobinar las cintas y al CD”, como una fórmula simbólica para ver si, de ese modo, “empiezan a cuadrar los números” en el complejo panorama político.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

