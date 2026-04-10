Giro radical del tiempo en La Rioja: "Del calor casi veraniego a la nieve en 48 horas, un desplome de hasta 20 grados centígrados dejará un fin de semana totalmente invernal"

La semana ha terminado con una jornada casi veraniega en La Rioja, donde los termómetros han rozado los 30 grados en Logroño. Según el divulgador meteorológico José Calvo, autor del blog Meteosojuela, este calor se debe a "un flujo de vientos del sur" que también ha traído calima y polvo en suspensión desde el norte de África. Sin embargo, este episodio tiene las horas contadas.

Un desplome de hasta 20 grados

El cambio de tiempo será drástico. Calvo explica que la llegada de una vaguada de aire frío de origen atlántico se unirá a un embolsamiento de aire frío ya existente, provocando una fuerte inestabilidad. Esto traerá frentes muy activos y vientos del noroeste que causarán un acusado descenso de las temperaturas. "Hasta 20 grados centígrados puede ser la diferencia entre hoy viernes y el domingo", advierte el experto.

Hasta 20 grados centígrados puede ser la diferencia entre hoy viernes y el domingo" José Calvo Divulgador meteorológico

El fin de semana tendrá un ambiente totalmente invernal. Los cambios comenzarán en la tarde del sábado con más nubes, precipitaciones y una primera bajada de temperaturas. El domingo será aún más frío, con fuertes vientos del noroeste y nieve en cotas de entre 800 y 1000 metros, lo que ha activado un aviso amarillo en la Ibérica riojana para el sábado y el domingo.

Un cambio pasajero

Este vaivén térmico es característico de la estación. "La primavera es lo que tiene, esos episodios de frío alternando con esos de calor", comenta José Calvo para describir la situación. A pesar del regreso del frío, el experto asegura que "es un episodio de frío totalmente pasajero".

La primavera es lo que tiene, esos episodios de frío alternando con esos de calor" José Calvo Divulgador meteorológico

De cara a la próxima semana, la tendencia indica que el tiempo seguirá variable al principio, pero las temperaturas comenzarán a recuperarse. Se espera que en la segunda mitad de la semana el ambiente sea mucho más primaveral y se pueda volver a disfrutar de temperaturas más suaves.

El incendio de Nájera

En cuanto a la columna de humo del incendio del vertedero de Nájera, Calvo señala que el viento del noroeste que soplará el sábado podría dirigirlo hacia la zona, pero matiza dos factores clave. La intensidad del viento ayudará a dispersar el humo y, además, "viene con agua, así que va a venir bien para el incendio también".