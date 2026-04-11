La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y granizo en cuatro provincias andaluzas

La lluvia y la tormenta regresan este fin de semana a Andalucía, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este sábado en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Se prevén acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían llegar acompañadas de granizo.

Zonas afectadas por el aviso amarillo

Según la Aemet, el aviso estará vigente desde las 15:00 horas hasta la medianoche. En Córdoba, afectará a las comarcas de Sierra y Pedroches, la Campiña y la Subbética, con hasta 15 l/m² y picos de 20 l/m² en la última. En Granada, la alerta se extiende a la Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras, con previsiones de hasta 20 l/m² y 15 l/m², respectivamente.

En la provincia de Jaén, las lluvias y tormentas motivan la activación del mismo aviso en el Valle del Guadalquivir, Capital y Montes, donde se esperan hasta 20 l/m². Por su parte, en Sevilla la alerta amarilla afectará a la Sierra Norte y la Campiña, con precipitaciones de hasta 15 l/m² en una hora.

Previsión regional y temperaturas

A nivel regional, la previsión para el sábado apunta a cielos muy nubosos con chubascos por la tarde, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos. Además, se espera la presencia de polvo en suspensión, lo que podría ocasionar depósitos de barro en algunas zonas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en el tercio oriental, mientras que las máximas bajarán de forma generalizada. El viento soplará flojo y variable, con rachas fuertes de componente oeste en el litoral atlántico y el Mediterráneo occidental durante la tarde.