La renta mínima que prepara el Gobierno, protagonista de la mañana política en COPE

La renta mínima que prepara el Gobierno para ayudar a las familias con ingresos más bajos ha protagonizado la mañana política en COPE. De ello ha tratado el editorial de 'Herrera en COPE' y la entrevista al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el mismo programa.

Herrera se pregunta por la financiación de la medida

En su editorial de este viernes, Carlos Herrera se ha preguntado de dónde se va a extraer el dinero para financiar esta renta de inserción: "Vamos a ver cómo influye el anuncio de la renta mínima en mayo. No sabemos si es mínima, es básica, es universal, es para todos, mucho o poco tiempo, un impuesto negativo, quién lo financia, quién lo gestiona. Pero vamos a ver la cara que ponen nuestros amigos holandeses, finlandeses, alemanes... a los que les estamos pidiendo los eurobonos. Cuando se enteren de que con su dinero vamos a poner en marcha unas prestaciones que ellos no tienen o no pagan a sus nacionales".

El ministro Escrivá reconoce que no sabe cuánto costará

Precisamente, por 'Herrera en COPE' ha pasado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, uno de los encargados junto al vicepresidente Iglesias de poner en marcha esta medida. Una medida que ha reconocido que aún no se sabe cuánto costará.

"Estamos cruzando datos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y tomando como referencia la encuesta de condiciones de vida, que da ya una primera fotografía. Pero aún es muy difícil dar una cifra", ha señalado.

El ministro ha asegurado que el coste de la nueva norma no irá a cargo de la Seguridad Social sino de los Presupuesto del Estado, aunque también ha adelantado que esta medida, sumada a las otras iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno, incrementará la deuda pública.

El Gobierno plantea dos escenarios de vuelta a la normalidad

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que el Gobierno trabaja en una reanudación total de la actividad en dos tiempos: "Uno que abarcará los sectores productivos hasta el verano y otro que se extenderá hasta final de año" y que afectaría a sectores como el turismo, la cultura o el ocio.

Según ha señalado en una entrevista en TVE, el Gobierno está diseñando medidas para proteger la actividad y el empleo en sectores como el turismo, la cultura y el ocio, así como en la navegación aérea y marítima, actualmente paralizados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. En el caso de estos sectores, ya se sabe "que van a tener enormes dificultades", ha dicho la ministra, por lo que Trabajo diseña con los agentes sociales "cómo pautar las medidas para dar también amortiguación social a este proceso".

Rosa Díez culpa a Pedro Sánchez del confinamiento

También en 'Herrera en COPE', la fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha criticado la labor del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, y muy especialmente la del presidente del Gobierno, al que ha culpado de la situación. La exdiputada de UPyD, dando continuidad a un tuit escrito por ella que se ha hecho viral, ha reconocido que "daría cualquier cosa por salir a la calle" y lo que le pide el cuerpo es "correr a gorrazos" a los miembros del gobierno.

Lo diré: estoy hasta los mismísimos...del confinamiento, de que la incompetencia de Sánchez la tengamos que compensar los españoles quedándonos en casa y de que su irresponsabilidad haya producido miles de muertos.Daría cualquier cosa por salir a la calle y correrlos a gorrazos. — Rosa Díez (@rosadiezglez) April 16, 2020

En su sección semanal junto a Carlos Herrera, Díez ha hecho todo un alegato en contra de Sánchez y su incompetencia a la hora de gestionar esta crisis sanitaria, que ahora pagan los españoles teniendo que quedarse en casa. "Estoy hasta las narices del confinamiento y que digan que es estupendo. Que digan que los españoles estamos encantados con el confinamiento, como dice el CIS. Estamos asustados y hasta las narices de que nos hayan coartado nuestras libertades y que se lo debemos a Sánchez. Que gracias a que Sánchez ha decidido encerrarnos en casa, estamos saliendo de la pandemia. Estoy hasta el gorro de que me hayan encerrado en casa porque han sido unos incompetentes para prevenir el contagio. Y estoy hasta las narices de que esta gentuza que gobierna España aproveche el estado de alarma para recortar nuestras libertades. Es inconstitucional lo que están haciendo", ha dicho.

Luis del Val cree que Sánchez e Iglesias no tienen escrúpulos

En su sección en 'Herrera en COPE', el colaborador manifestaba esta opinión: "Debo confesar que no encuentro demasiadas diferencias entre el presidente y el vicepresidente del Gobierno. Bueno, existe una fundamental y es que el ciudadano Pablo es comunista clásico, o sea comunista vintage, y el ciudadano o Pedro es Pedrista. Pero ambos coinciden en su falta de escrúpulos para lograr las metas propuestas y aprovechan cualquier circunstancia, cualquier escenario para conseguir sus fines, aunque el escenario esté lleno de ataúdes y de dolor.

