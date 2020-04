Luis del Val: “Sánchez e Iglesias coinciden en su falta de escrúpulos para conseguir sus fines"

La fotografía con la que cada mañana Luis del Val nos enmarca la realidad de lo que vivimos cada día en ‘Herrera en COPE’

Debo confesar que no encuentro demasiadas diferencias entre el presidente y el vicepresidente del Gobierno. Bueno, existe una fundamental y es que el ciudadano Pablo es comunista clásico, o sea comunista vintage, y el ciudadano o Pedro es Pedrista. Pero ambos coinciden en su falta de escrúpulos para lograr las metas propuestas y aprovechan cualquier circunstancia, cualquier escenario para conseguir sus fines, aunque el escenario esté lleno de ataúdes y de dolor.

Prueba de ello es que el ciudadano Pablo le recordó hace meses los cadáveres enterrados en cal viva, y el ciudadano Pedro le dijo que nunca formaría gobierno con él, porque no podría dormir por las noches, y, hoy, proyectan la sensación de que duermen a pierna suelta por las noches, y hasta no nos resultaría extravagante la hipótesis de que durmieran juntos. Hipótesis, señor vicepresidente, hipótesis, antes de que ordene a sus acólitos que me denuncien ante la Fiscalía General, porque esto no es un engaño, ni un bulo, ni una información sin fundamento, ni una injuria, ni una prueba de odio, sino una opinión basada en una hipótesis, y la libertad de opinión se encuentra protegida por esa Constitución que usted defiende en sede parlamentaria y ataca con caceroladas desde los balcones; esa que usted dice que fue una continuación de la explotación capitalista y, por lo tanto, hay que cambiar para que lleguemos a ese paraíso que usted sueña.

Mire, yo conocí ese paraíso a principios de los sesenta, cuando usted no sólo no había nacido, sino que ni siquiera se habían casado sus padres. Y soporté a la comisaría política que nos asignaron, y fuimos al hotel que nos mandaron, y en el pasillo, a cualquier hora, había una matríuska, que vigilaba no fuéramos a entrevistarnos con algún aborigen. Y contemplé las tiendas, y advertí más mirada de miedo ante alguna pregunta, y una noche, fuimos a tomar una copa a un local que nos indicó la comisaría política -que sorprendentemente no nos acompañaba- y allí había unas señoritas muy simpáticas, que enseguida nos preguntaron si teníamos dólares, porque resulta que eran prostitutas y hasta la prostitución estaba controlada por el Estado. Conozco el paraíso al que usted le gustaría llevar a España mucho a tres de que viniera usted a este asqueroso mundo capitalista, que le ha permitido ser vicepresidente de un Gobierno elegido democráticamente. Y la democracia, lo siento, permite que existan personas que opinen de distinta manera. Y comprendo que su totalitarismo le incite a prohibir que haya personas que opinen de manera diferente a usted, pero le va a costar ponernos la mordaza a todos los españoles. Ni con Tezanos, ni con Pedro. Le va a costar. Porque cuando se ha probado la libertad es difícil cambiar de patria. Y usted quiere cambiar a unas patrias totalitarias que algunos ya conocimos cuando usted no había nacido.

