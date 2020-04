Herrera: "A ver qué cara ponen en Europa cuando les pidamos dinero para la Renta Mínima"

Audio

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Ayer, 551 nuevos fallecidos. E infectados que siguen creciendo a un ritmo del 3%. Pero eso no quiere decir que la situación avance. Eso quiere decir que por fin estamos empezando a medirla gracias a los tests. Lo lógico es pensar que los contagios no crecen lo que están creciendo, sino que crece nuestro conocimiento sobre el alcance real de la epidemia.Hemos perdido un par de meses pero ahora sí se está avanzando por el camino necesario. Prácticamente, en el único que nos va a permitir salir de este encierro.

La polémica está ahora en la guerra de cifras de víctimas. Y por qué digo guerra de cifras de víctimas. La cifra de víctimas es un argumento de uso político. Y también de propaganda. Y de polémica. Porque el Gobierno se niega a incluir en las estadísticas de fallecidos a los que no han sido diagnosticados previamente. Pero las CC.AA. están empezando a dar información referida a la cifra real de fallecimientos. Sobre todo, en residencia de ancianos. Y los datos son desoladores. Completamente desoladores. Al incremento de Madrid en más de 4.000 personas, también se ha sumado Cataluña. Las cifras de la Generalitad casi duplican las cifras oficiales. De 3.800 a 7.907. Y algunos medios señalan que el número de fallecidos no contabilizados supera los 10.000 personas. Es decir, que estamos ya por encima de los 20.000 fallecidos. Españoles que nos están dejando en la soledad de una cama de hospital sin la compañía de sus familias.

Ayer, Sánchez se reunió por videoconferencias con los partidos que le apoyaron en la investidura y también con Arrimadas. Que ha dicho: 'yo no sé para qué me he reunido 40 minutos con éste, que no me ha dicho Nada. No hay ningún contenido en la entrevista. El único compromiso es convocar otra reunión. Es decir, me reúno para anunciar que me reúno'. Eso de negociaciones y de pacto transversal, olvídense. Eso es una filfa. El PNV, que más que en el espectáculo está en la taquilla, ayer dijo que menos pactos y más presupuestos.

TRES AÑOS SIN PRESUPUESTOS

Román G. Aguilera

Hablando de presupuestos, se confirma que los de Cristóbal Montoro seguirán siendo vigentes otro año más. El tercero. Y eso también es una anomalía democrática. ¿Va a ser capaz alguna vez Sánchez de sacar un Presupuesto? Es decir, ¿es homologable democráticamente que un Gobierno se mantenga tres años en el poder - y fíjese qué poder tiene ahora - sin Presupuestos? Porque cuando la política era otra cosa además de espectáculos, un Gobierno sin apoyos, que no pudiera sacar adelante los Presupuestos, era un Gobierno que tenía que dimitir y convocar elecciones. Pero eso era antes de la llegada de la nueva política a nuestras vidas.

Y más entretenidas que esas conversaciones con titular pero sin sustancia, que sólo se plantean para entretener a almas cándidas, deben ser las broncas entre miembros del Gobierno, que cada vez discrepan más abiertamente. Al final no hubo presentación de la Renta Mínima, el proyecto estrella de Pablo Iglesias y que Podemos había publicitado en la tarde del martes. Y cómo será la cosa para que no guarden ni las fomas y se desautoricen unos a otros. Que salga Sánchez y le dé siempre la razón a iglesias.

Varios cronistas cuentan que las trifulcas internas del partido, el malestar creciente con la colección de deslealtades de Iglesias y esa especie de tándem, esa sociedad que ha formado Iván Redondo y Pablo Iglesias. Hoy hasta "El País" le dedica su comentario editorial a la deslealtad de Iglesias con Sánchez. Es una pena que no lo haya hecho "El País" ante la deslealtad de Iglesias con la Corona, con la Constitución y con la decencia. Porque ayer anduvo por su televisión privada para descalificar a todos aquellos que disientan de la verdad única que quiere manejar él en ese Gobierno. Todos son ultraderecha. No tienen derecho a la información. Es un viejo recurso de Iglesias, ése del derecho a la información. Él dice que no existe, no puede haber medios privados que se dediquen a la información porque eso es un derecho público. Y le falta añadir: 'y quiero controlarlo yo. Yo decidiré quién es y qué se dice en los medios'.

Vamos a ver cómo influye el anuncio de la renta mínima en mayo. No sabemos si es mínima, es básica, es universal, es para todos, mucho o poco tiempo, un impuesto negativo, quién lo financia, quién lo gestiona. Pero vamos a ver la cara que ponen nuestros amigos holandeses, finlandeses, alemanes... a los que les estamos pidiendo los eurobonos. Cuando se enteren de que con su dinero vamos a poner en marcha unas prestaciones que ellos no tienen o no pagan a sus nacionales.

La polémica por las preguntas del CIS. Esa pregunta de si a usted le parece bien que hubiera que prohibir los bulos y las informaciones poco fundamentadas y que todas las informaciones debían hacerse a través de la fuente oficial. O el Ejército de Pancho Villa. La pregunta es un insulto. ¿Cómo se prohíbe un bulo? Es como prohíbir la fiebre. O el amanecer. O que llueva los domingos por la tarde cuando hay fútbol. O vamos a prohibir las facturas de tibia. ¡Pero qué tontuna es ésa! Ha alarmado mucho a la profesión periodística . Ha vuelto a poner de manifiesto el comportamiento cada vez más autoritario de este Gobierno y los excesos sobre las sanciones que se están aplicando a la gente por incumplir disposiciones por el estado de alarma.

DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

JM Cuadrado

Hay constitucionalistas que consideran que el enclaustramiento que está a punto de cumplir cinco semanas sobrepasa los límites constitucionales que prevé el estado de alarma. No es que se haya limitado nuestro derecho a la libertad de movimiento. Es que se ha anulado. Esto es un arresto domiciliario, una limitación total de un derecho fundamental. Y la Abogacía del Estado también ha señalado sus discrepancias sobre la manera en la que Marlaska ha diseñado las sanciones para los ciudadanos que vulneren el confinamiento. Eso lo llega a hacer Corcuera y le sacan a España de bofetadas.

Tono autoritario, punitivo. Amenazas, investigaciones policiales contra los bulos, la intervención de la Fiscalía General en el tema, la geovigilancia de los ciudadanos para luchar contra la pandemia... Ojo a esta deriva. El derecho a la salud es una obligación que el Gobierno debe preservar. Y éste lo ha hecho bastante mal. Pero también tenemos derecho a la libertad de movimiento, de expresión... La nueva normalidad de que la habla sistemáticamente el Gobierno no se puede convertir en normal: la pulsión autoritaria y punitiva de este Ejecutiva. Y luego si quieres hablamos de la salida de la crisis, cómo va a ser y con qué clase de tropa va a ser.