Marc Balló de Ma Petite Bouchée desvela sus recetas más fáciles para sorprender en Navidad

Marc Balló, cocreador junto a Mónica Cortés del proyecto gastronómico Ma Petite Bouchée, ha visitado el podcast 'Oído Cocina' de Cadena COPE. Durante la entrevista, el autor del libro 'Hoy Cocinas Tú' ha compartido su filosofía y varias recetas sencillas para redescubrir el placer de cocinar y triunfar en las comidas navideñas.

El éxito de un recetario inesperado

El proyecto, que acumula más de 3 millones de seguidores en redes sociales, nació de una forma "muy slow". Todo comenzó con un huerto ecológico que resultó ser mucho más productivo de lo esperado, lo que les llevó a crear un recetario para aprovechar las hortalizas y a rescatar "recetas de los abuelos".

Ese contenido casero, compartido en vídeos cortos y dinámicos para adaptarse a las redes sociales, se disparó. "Estamos en un mundo en que todos queremos consumir un contenido rápido", ha reflexionado el cocinero sobre el formato que les ha dado la fama, especialmente en Instagram, donde superan los 2,2 millones de seguidores.

La cocina es hogar, la cocina es familia, la cocina es una gran parte de nuestra vida" Marc Balló



Propuestas para triunfar en Navidad

Para las celebraciones navideñas, Balló propone ideas originales que huyen de los clásicos. Un ejemplo es un canapé de salmón hecho con pan de molde, que se aplasta, se dobla y se hornea para crear una "pequeña cestita" que se puede rellenar con "mil cosas".

Como plato principal, sugiere un salmón asado con salsa de alcaparras y anchoas. El secreto, según ha contado, es no cocinarlo en exceso: "El truco está en darle dos puntos menos de cocción de lo que darías y dejar que el calor residual del horno lo termine de cocinar" para que quede más jugoso.

Para el postre, una opción sencilla son unas fresas con nata caramelizadas. Se pueden usar fresas frescas o congeladas, que se calientan con azúcar en la freidora de aire o el microondas y se sirven con nata montada casera, que aporta "mejor calidad, más brillo y más textura".

Otra de las recetas que ha mencionado es una pasta fresca de solo dos ingredientes. Simplemente se hierve un brócoli, se mezcla con harina y se corta con tijeras sobre el agua hirviendo, creando unos originales "ñoquis de brócoli" que se pueden acompañar de cualquier salsa.

Cocinar es compartir

Balló ha defendido la importancia de volver a los fogones para combatir los alimentos procesados. Su lema es que "la cocina es hogar, la cocina es familia, la cocina es una gran parte de nuestra vida", una idea que busca recuperar el valor de lo casero y el tiempo compartido.

"La cocina une, la mesa une" Marc Balló

El cocinero considera que lo más gratificante de su trabajo es cuando una receta llega a millones de personas y "se la hacen suya", perdiendo la autoría para formar parte de la gente. "Nuestro idioma es la cocina y las recetas", ha afirmado, porque, al final, "la cocina une, la mesa une", independientemente del idioma o el lugar.