"Las reformas en casa tributan un IVA al 10 % y no al 21 % si quien realiza las obras no aporta materiales para su ejecución, o en el caso de que sí no exceda del 40 % de la base imponible de la operación"

Con el verano a la vista, y aunque aún queden algunos meses, muchas personas empiezan a planificar mejoras en casa para tenerlo todo listo de cara a las vacaciones. Es un momento habitual para pensar en pequeñas reformas o en darle un lavado de cara a la vivienda.

Sin embargo, para evitar sorpresas desagradables, los expertos y las organizaciones de consumidores advierten de la importancia de seguir una serie de pautas, como no pagar toda la obra por adelantado, solicitar varios presupuestos cerrados y, sobre todo, conocer las condiciones para beneficiarse de un IVA reducido del 10% en lugar del 21%.

Alamy Stock Photo Mano pintando en un plano de arquitectura sobre una mesa

La clave del 40% en los materiales

En este sentido, la Agencia Tributaria establece una serie de requisitos para que las obras de renovación y reparación en viviendas tributen al tipo reducido del 10%. La condición fundamental, y a menudo desconocida, es que "la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40% de la base imponible de la operación".

Por ejemplo, la colocación de un suelo por 10.000 €, donde los materiales aportados por el profesional ascienden a 3.000 €, tributaría en su totalidad al 10%. En cambio, si para esa misma obra los materiales costaran 5.000 €, superando así el umbral del 40%, toda la operación tributaría al tipo general del 21% .

Otro ejemplo, la instalación de una cocina en una vivienda por un importe total de 9.000 €, en la que el profesional aporta materiales valorados en 3.200 €, tributaría en su totalidad al 10%.

En cambio, si en esa misma obra los materiales aportados por el profesional ascendieran a 4.500 €, al superar el 40% del importe total, toda la operación pasaría a tributar al 21%.

Además de esta regla sobre los materiales, para aplicar el IVA reducido es necesario que el destinatario sea una persona física que utilice la vivienda para su uso particular y que la construcción o rehabilitación del inmueble haya finalizado al menos dos años antes del comienzo de la obra.

Planificación para evitar una ‘chapuza’

Las organizaciones de consumidores insisten en que una buena planificación es esencial para que la reforma no termine en una 'chapuza'. El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, aconseja definir con la mayor precisión posible el trabajo a realizar. "No se puede fracasar en unas obras por las prisas. Hay que definir que queremos, no improvisar", sostiene.

No se puede fracasar en unas obras por las prisas. Hay que definir que queremos, no improvisar" Enrique García OCU

Desde la OCU recomiendan pedir al menos dos o tres presupuestos completos y cerrados para poder comparar, sin decidirse necesariamente por el más barato. Es crucial analizar todos los detalles y tener referencias de la empresa o profesional. En obras de cierta envergadura, es fundamental firmar un contrato detallado que incluya el NIF de la empresa, la descripción de los trabajos, materiales, calidades, precio con impuestos y, muy importante, los plazos de ejecución.

Respecto a los pagos, la OCU recomienda no dar un adelanto superior al 30% o 40% del total. El resto del importe se debe abonar a medida que avancen los trabajos, completando el pago solo cuando se hayan concluido todos los detalles. Si surgen imprevistos, la empresa debe notificarlos por escrito para que el consumidor los autorice.

Alamy Stock Photo Trabajador demoliendo el suelo con un martillo electrico en reforma de casa interior.

Reclamaciones y riesgos de la economía sumergida

Si la obra no se ajusta a lo presupuestado, lo primero es intentar un acuerdo amistoso. Si no hay respuesta, los expertos de la plataforma habitissimo.es aconsejan acudir a un abogado especializado en Derecho Civil o al sistema de arbitraje en la Oficina de Consumo. Tener un contrato facilita enormemente cualquier reclamación.

Sin contrato ni factura, todo se complica. En estos casos, es necesario aportar correos, mensajes de WhatsApp o cualquier prueba escrita del acuerdo. Los técnicos advierten que operar sin contrato para evitar pagar impuestos es una ilegalidad para ambas partes, y en caso de denuncia, ambas sufrirían las consecuencias. El ahorro teórico no compensa la pérdida de derechos.

El arquitecto y experto en reformas, José Ramón García, estima que la reforma integral de una casa de 73 metros cuadrados tiene un coste aproximado de 88.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que se traduce en unos 1.205 euros por metro cuadrado. Para dar tranquilidad a sus clientes, ofrece una garantía por contrato: "Si nos equivocamos en plazo, precio o alcance, te devolvemos el 50% del presupuesto".

Si nos equivocamos en plazo, precio o alcance, te devolvemos el 50% del presupuesto"

Por su parte, David Sevilleja, conocido por su canal de TikTok todosobrereformas, destaca tres aspectos clave a verificar antes de comprar una vivienda para evitar vicios ocultos: el estado de la estructura (vigas y pilares), las instalaciones de electricidad y fontanería (que deben ser recientes y cumplir la normativa) y la impermeabilización de zonas húmedas como duchas o terrazas, recomendando láminas multicapa duraderas.