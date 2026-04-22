María Palmero, decoradora: "Si tienes una casa pequeña usa cortinas que vayan del techo al suelo y muebles bajos que no tapen ventanas. Cuanta más luz, más grande parece el espacio"

Conseguir que una casa pequeña respire estilo y armonía es posible aplicando algunos consejos sencillos. La decoradora e interiorista María Palmero, conocida en Tiktok como @mer_palmero, ha compartido una serie de ideas para transformar espacios reducidos en lugares acogedores y visualmente más amplios.

La clave principal, según la experta, reside en la gestión de la luz natural. "Cuanta más luz, más grande parece el espacio", afirma María, un principio que guía gran parte de sus recomendaciones.

Cuanta más luz, más grande parece el espacio" María Palmero Decoradora

Claves para ampliar el espacio

Para potenciar la luminosidad, la interiorista recomienda usar cortinas que vayan del techo al suelo y optar por muebles bajos que no tapen las ventanas. A esto se suma una paleta de colores claros, como los tonos beige o arena, que "reflejan la luz y amplían visualmente el espacio".

Estos colores, combinados con materiales como la madera, las fibras naturales y la cerámica, aportan calidez sin sobrecargar el ambiente. En cuanto al mobiliario, las mesas redondas son una excelente opción, ya que "suavizan la circulación y dan sensación de fluidez".

Otras soluciones funcionales incluyen el uso de un sofá modular con puf, que permite reorganizar la estancia según las necesidades del momento, y las puertas correderas, que ahorran espacio tanto físico como visual.

María también anima a añadir vegetación para aportar "vida, frescura y un toque orgánico", así como a crear una pequeña galería con marcos vintage o a instalar estanterías flotantes, que son visualmente ligeras y liberan el suelo. "Aunque tu casa sea pequeña, puede tener alma", concluye.

Alamy Stock Photo Habitación con abundante luz natural

La luz como reloj biológico

La importancia de la luz va más allá de la percepción del espacio. Con la consolidación del teletrabajo, el hogar se ha convertido también en oficina, lo que hace fundamental cuidar el entorno para el bienestar.

La arquitecta e interiorista Laura Gärna subraya que la mente humana está programada para seguir los ciclos solares, un concepto conocido como iluminación circadiana. Una iluminación incorrecta puede enviar señales de incomodidad al cerebro.

Según explica Gärna, una luz inadecuada puede "provocar picor, mareo o no dejar que nos centremos en lo que estamos haciendo". Por ello, insiste en que "es muy importante modificarla a lo largo del día" para acompasar los hábitos a la luz solar.

La solución ideal es adaptar la temperatura de color, usando una luz más blanca por la mañana y una más cálida por la tarde y noche, algo que la tecnología led circadiana ya permite regular.

Alamy Stock Photo Habitación con la pared pintada de roja

El poder silencioso de los colores

Al igual que la luz, los colores del hogar influyen directamente en el estado de ánimo. La arquitecta Andrea Baldoni explica que la psicología del color es un factor decisivo en el diseño y su elección puede afectar al bienestar emocional. Baldoni es especialmente tajante con el dormitorio, una estancia dedicada al descanso.

Ni se te ocurra incluir en el dormitorio tonos de color rojo: genera ansiedad y estrés" Andrea Baldoni Arquitecta

La arquitecta desaconseja por completo pintar esta habitación de color rojo, pues "pone el cerebro en alerta" y "trata de expulsarte", lo que aumenta la ansiedad. "No se te ocurra incluir en el dormitorio tonos de color rojo, genera ansiedad y estrés y aumenta la frecuencia cardíaca", advierte.

En su lugar, recomienda tonos celestes, que reducen el ritmo cardíaco, o el verde, que conecta "con lo natural y reduce el estrés".

Para otros ambientes, la gama de amarillos aporta alegría, mientras que el naranja "abre el apetito". Por su parte, los rosas y fucsias tienen un "efecto antibajón" ideal para dar toques de vitalidad.

En definitiva, tanto la luz como el color son herramientas para modelar cómo nos sentimos. Como concluye Baldoni, "los colores son una forma silenciosa de expresar quiénes somos y cómo queremos sentirnos en nuestra casa".