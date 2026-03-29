Un final de película en Almendralejo impulsa al Extremadura en la lucha por el liderato

Final de infarto el que se ha vivido este domingo en el estadio Francisco de la Hera. El Extremadura ha conseguido una sufrida victoria por 1-0 frente a la Deportiva Minera gracias a un gol de penalti transformado por Diego Díaz en el minuto 90.

La emoción no terminaría ahí, ya que en la última jugada del encuentro, en el minuto 94, el portero Robador pasó de villano a héroe al detener un penalti que él mismo había cometido, asegurando así los tres puntos para su equipo. Es el tercer penalti consecutivo que para Robador esta temporada.

00:00 Volumen Cerrar Este es el penalti por mano antinatural cometido por la Minera

00:00 Volumen Cerrar Gol de Diego Díaz en el 90

A dos puntos del liderato

Con este triunfo, el Extremadura suma su sexta victoria consecutiva en casa y se posiciona en el tercer puesto de la clasificación con 50 puntos. El equipo se coloca a solo dos del líder, el UCAM, cuando únicamente restan cinco jornadas para concluir la temporada.

El resultado final hace justicia a lo visto sobre el césped, ya que el conjunto de Almendralejo dispuso de numerosas ocasiones claras para haber sentenciado el partido mucho antes. La falta de puntería, los palos y la defensa visitante mantuvieron con vida al conjunto murciano hasta el final.

El encuentro también supuso el debut de Pinchi con la camiseta azulgrana, que salió en la recta final y dejó el sello de su calidad. El próximo partido del Extremadura será el sábado que viene a las 18:00 horas ante el Yeclano a domicilio.