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Tradición militar y devoción popular se unen en la Semana Santa del Arsenal de Cartagena

La programación arranca este Lunes Santo con un pase de revista y continuará el martes con la tradicional procesión de traslado de San Pedro

San Pedro Apostol a su salida del Arsenal de Cartagena en Martes Santo

Ayto

San Pedro Apostol a su salida del Arsenal de Cartagena en Martes Santo

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el

1 min lectura

El Arsenal de Cartagena se prepara para vivir la Semana Santa cartagenera con la celebración de varios actos de carácter castrense y religioso. Las actividades comenzarán este Lunes Santo y se extenderán hasta el Martes Santo, uniendo la tradición militar y la devoción popular.

Pase de revista del Tercio de Levante

La plaza de Armas del Arsenal acogerá este lunes un solemne pase de revista a la Sección de Honores del Tercio de Levante. La formación se reunirá a las 10:45 horas y se dirigirá a la plaza para iniciar el acto a las 11:00 horas, momento en que el Almirante del Arsenal de Cartagena pasará revista.

Procesión del Martes Santo

El Martes Santo, a las 19:45 horas, tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la procesión del traslado de los Apóstoles de la Cofradía California. En este acto, la imagen de San Pedro saldrá desde el Taller de Cañones del Arsenal en dirección a la iglesia de Santa María de Gracia.

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