Tradición militar y devoción popular se unen en la Semana Santa del Arsenal de Cartagena

El Arsenal de Cartagena se prepara para vivir la Semana Santa cartagenera con la celebración de varios actos de carácter castrense y religioso. Las actividades comenzarán este Lunes Santo y se extenderán hasta el Martes Santo, uniendo la tradición militar y la devoción popular.

Pase de revista del Tercio de Levante

La plaza de Armas del Arsenal acogerá este lunes un solemne pase de revista a la Sección de Honores del Tercio de Levante. La formación se reunirá a las 10:45 horas y se dirigirá a la plaza para iniciar el acto a las 11:00 horas, momento en que el Almirante del Arsenal de Cartagena pasará revista.

Procesión del Martes Santo

El Martes Santo, a las 19:45 horas, tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la procesión del traslado de los Apóstoles de la Cofradía California. En este acto, la imagen de San Pedro saldrá desde el Taller de Cañones del Arsenal en dirección a la iglesia de Santa María de Gracia.