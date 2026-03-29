La Rioja refuerza su lucha contra el abandono animal con un servicio de atención 24 horas: El Centro de Acogida de Animales de La Rioja de Cañas cuida de 55 animales que esperan una familia

El Gobierno de La Rioja ha reforzado su compromiso con la protección y el bienestar animal consolidando el servicio de atención ininterrumpida en el Centro de Acogida de Cañas. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, compartió los detalles en una jornada de puertas abiertas con cerca de una treintena de alcaldes riojanos. El Ejecutivo regional destinará más de 2 millones de euros a lo largo de la legislatura para alcanzar sus objetivos en esta materia.

Una solución para los ayuntamientos

La aplicación de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales ha generado dificultades para muchos municipios, especialmente en lo relativo a la recogida y alojamiento de perros abandonados las 24 horas del día. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha propuesto una solución. Según ha destacado Noemí Manzanos, se ha ofrecido a las entidades locales "un convenio de colaboración que les permitirá prestar el servicio de recogida de perros abandonados, extraviados y no identificados en su término municipal, incluyendo su traslado, acogida, alojamiento, manutención y asistencia veterinaria en el centro de Cañas sin coste económico".

La iniciativa busca ofrecer una respuesta coordinada y apoyar a los consistorios con menores recursos. Hasta la fecha, 29 ayuntamientos ya han aprobado o firmado el convenio, mientras que otros 31 han presentado la documentación requerida. Además, 18 municipios más han comunicado su intención de suscribir el acuerdo próximamente.

Instagram Centro de Acogida de Animales Esperan una adopción

Ampliación del centro y balance de adopciones

Durante la visita, la consejera, acompañada por la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, también ha presentado el proyecto de ampliación del centro, que comenzará este año. Con una inversión de 430.000 euros, las obras mejorarán su capacidad operativa. "Nos permitirá mejorar la capacidad operativa del centro para poder atender hasta 88 perros", ha señalado Manzanos.

Nos permitirá mejorar la capacidad operativa del centro para poder atender hasta 88 perros" Noemí Manzanos Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente

Centro Acogida Animales Cañas Perros que esperan una familia

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el Centro de Acogida de Animales de La Rioja ha obtenido un balance muy positivo. Ha atendido a un total de 473 perros, de los cuales 338 han sido adoptados. La consejera ha calificado esta cifra como un éxito: "Es una cifra de la que podemos sentirnos muy satisfechos". Actualmente, las instalaciones albergan a 55 animales que esperan encontrar una nueva familia.

Una cifra de la que podemos sentirnos muy satisfechos" Noemí Manzanos consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente

Manzanos ha reconocido la "dedicación y la profesionalidad" del equipo de 11 personas que trabajan en el centro. Paralelamente, el Gobierno de La Rioja mantiene activa la campaña de sensibilización 'Deja huella, adopta con responsabilidad'. La adopción es gratuita y se formaliza con un compromiso de cuidado, entregando al animal vacunado, desparasitado e identificado con microchip.