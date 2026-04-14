Europa refuerza su defensa y sitúa a la Región de Murcia en el centro del debate

La Comisión Europea ha situado la seguridad y la defensa como una de sus grandes prioridades para el período 2024-2029, inaugurando lo que define como una nueva era en esta materia. Conocemos todos los detalles con Europe Direct Región de Murcia, que capitaneada por Eva Serna, abre una ventana a Europa en COPE.

Este impulso de la Comisión responde a un contexto internacional marcado por crecientes tensiones, amenazas híbridas y una inestabilidad global que, según Adrián Zitelli, director general de Unión Europea de la Región de Murcia, funciona como "un recordatorio de lo frágil que es la paz".

La ciudadanía respalda esta iniciativa, con un 81% de los europeos a favor de una política común de defensa. "Quieren una Europa más fuerte en un mundo cuyos riesgos aumentan", indica Zitelli.

Una nueva estrategia europea

Para fortalecer su capacidad de protección, la Unión Europea está trabajando en varios frentes simultáneamente. "Por un lado, se avanza en la construcción de una auténtica Unión Europea de la Defensa, apoyando a los Estados miembros para que modernicen y transformen sus capacidades militares". Además, se promueve un mercado europeo de defensa más integrado para evitar la dependencia de terceros países.

La Comisión Europea lo está definiendo ahora ya como un recordatorio de lo frágil que es la paz que se ha conseguido con el proyecto europeo" Adrián Zitelli Director general de Unión Europea

En paralelo, explica que se están reforzando áreas críticas como el ámbito cibernético, la vigilancia espacial y las capacidades de alerta temprana. La nueva Estrategia Europea de Seguridad Interior también despliega acciones específicas para hacer frente a amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y las amenazas híbridas.

Murcia, a la vanguardia industrial

En este esfuerzo común, las regiones desempeñan un papel cada vez más relevante, y la Región de Murcia ha logrado una visibilidad creciente. Gracias al programa CAETRA. "Es una iniciativa pionera del Gobierno de Fernando López Miras, la comunidad se ha convertido en un modelo para otras regiones europeas".

"Este programa impulsa un ecosistema industrial basado en pymes, startups y empresas tecnológicas orientadas al sector de la defensa y la seguridad" corrobora el Director General.

Explica que el liderazgo de la Región de Murcia se consolida con la presidencia del grupo de trabajo sobre defensa del Comité Europeo de las Regiones, ocupada por Fernando López Miras. "Este grupo se creó para asegurar que la dimensión local y regional esté representada en la política europea de defensa, ya que las regiones gestionan infraestructuras esenciales y ecosistemas industriales clave.

Cartagena, epicentro del debate

Como prueba de este protagonismo, el próximo 16 de junio Cartagena acogerá una reunión estratégica del grupo de trabajo sobre defensa. Se trata de un hito, ya que es la primera vez que este grupo se reúne fuera de Bruselas, una decisión tomada a propuesta de la propia Región de Murcia. El objetivo es mostrar el potencial del programa Caetra y su capacidad para generar innovación y tejido productivo.

Es una oportunidad extraordinaria para reforzar nuestra posición, captar inversiones y demostrar que Murcia puede ser un actor clave en la Europa de la seguridad" Adrián Zitelli Director general de Unión Europea

Este encuentro representa, en palabras del director general, "una oportunidad extraordinaria para reforzar nuestra posición, captar inversiones y demostrar que la Región de Murcia puede ser un un actor clave en la Europa de la seguridad".

El evento permitirá no solo exponer el ecosistema de empresas ya implicadas en la defensa, sino también mostrar cómo involucrar a nuevas startups y pymes, situando a la región en el corazón del debate europeo sobre defensa.