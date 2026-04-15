Santa Faz sin lesiones: los consejos clave de los expertos para evitar calambres y sobrecargas

Ante la tradicional romería de la Santa Faz en Alicante, en la que miles de personas recorren a pie los ocho kilómetros que separan la Concatedral de San Nicolás y el Monasterio, los expertos lanzan una serie de recomendaciones para afrontar el trayecto sin contratiempos. El esfuerzo, a menudo realizado sin la preparación adecuada, puede derivar en problemas como rozaduras, heridas o lesiones musculoesqueléticas.

Adrián Zafra, coordinador de la Unidad de Fisioterapia del Hospital Vithas Medimar, explica que "someter al organismo a caminatas prolongadas puede desencadenar diferentes molestias, sobre todo en las extremidades inferiores. Entre las más frecuentes se encuentran las sobrecargas y los calambres".

La preparación, clave para prevenir

Para evitar estas dolencias, el fisioterapeuta subraya la importancia de la prevención. Recomienda "empezar a entrenar un poquito, a salir a caminar" durante los meses o días previos para "preparar el cuerpo para ese tipo de actividad física". Advierte de que “iniciar la caminata sin contar con una equipación adecuada puede generar molestias como pesadez muscular o dolores intensos y repentinos”.

Iniciar la caminata sin contar con una equipación adecuada puede generar molestias como pesadez muscular o dolores intensos y repentinos" Adrián Zafra Coordinador de la Unidad de Fisioterapia del Hospital Vithas Medimar

Otro de los puntos fundamentales es el equipamiento. Zafra insiste en "utilizar un buen calzado deportivo", un aspecto que, según él, "falla un montón". Además, recuerda la necesidad de hidratarse abundantemente, ya que se espera un día de sol en Alicante, y en caso de llevar mochila, recomienda que su peso "no supere el 10 % del peso corporal".

Qué hacer si aparecen las molestias

El cuerpo suele dar señales de aviso. "En un principio, el cuerpo nos avisa con solo un tironcito, una sobrecarga o un calambre", detalla Zafra. Si a estas primeras señales "no le prestamos atención, pueden derivar en tendinopatías, en roturas musculares, es decir, en una lesión un poquito más seria".

Si los síntomas de sobrecarga aparecen en mitad del camino, lo más aconsejable es "realizar estiramientos y hacer una breve pausa sin permitir que el cuerpo se enfríe" para después retomar la marcha. No obstante, "si surge un dolor intenso que impida caminar con normalidad, se debe solicitar asistencia", concluye el experto.

Si surge un dolor intenso que impida caminar con normalidad, se debe solicitar asistencia" Adrián Zafra Coordinador de la Unidad de Fisioterapia del Hospital Vithas Medimar

Atención especial a los niños y personas con patologías

En cuanto a los más pequeños, el coordinador de Fisioterapia cree que "a nivel físico, no van a sufrir tanto". Para ellos, lo más importante es asegurar una buena protección para el sol y una hidratación constante. Por otro lado, los especialistas insisten en la importancia de realizar revisiones médicas previas en personas con patologías de base antes de participar en actividades que supongan un esfuerzo significativo.