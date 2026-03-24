La 'cartera digital' europea llega para unificar tu identidad en el móvil

La Unión Europea ha puesto en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos en el ámbito digital: la Identidad Digital Europea. Se trata de una iniciativa que busca facilitar la vida de los ciudadanos en internet a través de una "cartera digital" en el móvil, que permitirá identificarse, firmar documentos o acceder a servicios públicos y privados de forma segura, rápida y con un control total sobre los datos personales.

Según ha explicado Eva Serna, responsable de Europe Direct en la Región de Murcia, este sistema impulsado por la Comisión Europea permitirá que "los ciudadanos se identifiquen de forma segura en Internet" sin depender de múltiples contraseñas o registros.

¿Para qué servirá la cartera digital?

La aplicación práctica de esta herramienta busca agilizar numerosas gestiones. Con ella, los ciudadanos podrán realizar trámites como matricularse en una universidad, abrir una cuenta bancaria o firmar contratos online. Además, servirá para almacenar documentos importantes como el carné de conducir o los títulos académicos en una sola aplicación en el teléfono móvil.

El objetivo es facilitar los trámites y reducir la burocracia" Eva Serna Responsable de Europe Direct

La seguridad y el control de los datos

La seguridad es uno de los pilares del proyecto. Serna ha destacado que el sistema "estará diseñado para proteger todos los datos personales con altos niveles de seguridad y evitar, sobre todo, los fraudes". De esta forma, se garantiza la protección de la información del usuario en todo momento.

Una de las claves de la Identidad Digital Europea es que el control de la información recae siempre en el usuario. "Tú decides qué datos compartes, con quién y en qué momento", ha señalado Serna, lo que supone un cambio fundamental respecto a otros sistemas digitales donde la gestión de la privacidad es menos transparente.

El usuario decide qué datos comparte, con quién y en qué momento" Eva Serna Responsable de Europe Direct

¿Cuándo estará disponible?

La Unión Europea trabaja para que todos los países miembros ofrezcan esta cartera digital antes de que finalice 2026. Actualmente, ya se están realizando pruebas piloto a gran escala en las que participan más de 550 empresas y autoridades públicas de 26 estados miembros, además de Noruega, Irlanda y Ucrania.

Estos proyectos piloto están probando el funcionamiento de la cartera en una amplia variedad de situaciones cotidianas. El objetivo final, según Serna, es "permitir usar servicios en cualquier país de la Unión Europea sin complicaciones", unificando la identificación digital a nivel continental.