Lugo propone a Outeiro de Rei un plan de transbordo para conectar sus urbanizaciones con el bus urbano

El Concello de Lugo ha propuesto formalmente al Concello de Outeiro de Rei un plan para mejorar la conexión de sus urbanizaciones con la ciudad a través del transporte público. La iniciativa, impulsada por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, surge de las peticiones recibidas durante el proceso participativo para las nuevas líneas del bus urbano, donde residentes de Outeiro de Rei solicitaron la extensión del servicio.

La propuesta consiste en que Outeiro de Rei habilite un bus lanzadera desde sus urbanizaciones hasta el límite con Lugo. En ese punto, los usuarios podrían transbordar de manera gratuita a una línea urbana lucense gracias a un convenio. “Lo que le hacemos es una propuesta al Concello de Outeiro de Rei para que pongan un bus desde esas urbanizaciones hasta la frontera, para que ahí se puedan subir al bus urbano”, ha explicado Arroxo.

El futuro de la estación de autobuses

Ante la inminente apertura de la nueva estación intermodal en seis meses, Arroxo ha abordado la incertidumbre sobre el futuro de la actual estación. Su formación propone crear allí un gran parque central con un aparcamiento subterráneo y ha sugerido realizar un referéndum ciudadano para que los vecinos decidan el proyecto definitivo.

No queremos que con la estación de autobuses pase lo que pasó con la vieja residencia, que estuvo 13 años abandonada" Rubén Arroxo Teniente de alcalde del concello de Lugo

El teniente de alcalde ha urgido a la Xunta a actuar con celeridad para evitar que el solar caiga en el abandono. "No queremos que con la estación de autobuses pase lo que pasó con la vieja residencia, que estuvo 13 años abandonada", ha sentenciado, pidiendo que no se convierta en "otro espacio más abandonado" en la ciudad porque, según ha dicho, "vamos ya muy tarde".

Más eficiencia y seguridad vial

Por otro lado, el área de Movilidad continúa con la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público. La última intervención se está realizando en la avenida Infanta Elena para sustituir las luminarias por tecnología LED, lo que supone "un ahorro para el contribuyente" y un aumento de la seguridad en "un vial bastante oscuro".

Apoyo al campus de Lugo

Finalmente, Arroxo ha celebrado el "hecho histórico" del nombramiento de Rosa Crujeiras como la primera rectora de la Universidade de Santiago de Compostela. Ha destacado el compromiso de Crujeiras con el campus de Lugo, manifestado en su voluntad de reabrir el antiguo edificio del Rectorado y consolidar titulaciones clave para la ciudad.

Sobre la relevancia de que una mujer ocupe este cargo por primera vez, ha manifestado su deseo de que esta situación se normalice. "Es algo importantísimo que hoy sea noticia, pero que esperemos que dentro de unos años no sea noticia porque sea algo habitual", ha concluido, mostrando su total apoyo a la nueva rectora.