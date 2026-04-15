Los buques “Norwegian Sky” y “MSC Preziosa” coincidirán este jueves en el Muelle de Trasatlánticos

El Puerto de Vigo vivirá mañana jueves 16 de abril una jornada de intensa actividad con la llegada simultánea de dos grandes buques de crucero: el “Norwegian Sky” y el “MSC Preziosa”. Esta doble escala destaca tanto por el volumen de pasajeros como por la complejidad logística de la operativa de intercambio de cruceristas.

El “MSC Preziosa”, un buque de la clase Fantasia con 334 metros de eslora, tiene prevista su entrada a las 09:00 horas. Realizará una operativa de “turnaround” parcial, con el desembarque de 208 pasajeros y el embarque de 233 nuevos cruceristas que iniciarán su viaje desde la ciudad olívica. Su salida está programada para las 17:00 horas.

Por su parte, el “Norwegian Sky” realizará mañana su escala inaugural en Vigo. Este buque de Norwegian Cruise Line, de 258 metros de eslora, atracará a las 10:00 horas y permanecerá en la ciudad hasta las 18:00 horas. Con una capacidad cercana a los 2.000 pasajeros, el barco destaca por su amplia oferta gastronómica y de ocio a bordo.

Un mes de abril histórico

La jornada del jueves será el preludio de un fin de semana intenso. El viernes 17 de abril, el Puerto de Vigo recibirá otra escala inaugural, la del “Liberty of the Seas”. Este coloso de Royal Caribbean, con capacidad para más de 4.300 pasajeros, reforzará la posición de Vigo como puerto de referencia en el Atlántico.

Con estas llegadas, abril se consolida como uno de los mejores meses del ejercicio 2026 para la Autoridad Portuaria de Vigo, con un total de 17 escalas programadas. Entre los hitos del mes, destaca la escala triple prevista para el 21 de abril, en la que coincidirán los buques “Le Bellot”, “Ventura” y “Britannia”.

Previsiones anuales

La actividad crucerística en Vigo mantiene una tendencia sólida de crecimiento. Para el cierre de 2026, el Puerto tiene previstas 119 escalas, lo que supondrá un impacto económico significativo para el comercio y la hostelería local.

Esta intensa actividad coincide con la presencia de una delegación viguesa, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, en la feria Seatrade Cruise Global, que se celebra esta semana en Miami. Se trata del encuentro más importante del sector a nivel mundial, donde Vigo busca captar nuevos tráficos y reforzar su visibilidad ante las principales navieras internacionales.