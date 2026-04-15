Kirian Rodríguez ha sido claro: "Los errores penalizan y el acierto es clave en Segunda División"

Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Leganés. El futbolista ha asegurado encontrarse en un gran momento personal, afirmando llevar "un mes muy bueno". Ha explicado que los dolores matutinos han desaparecido, lo que le permite sentirse mucho mejor: "Ahora estoy en el momento de que casi, prácticamente, he terminado mi pretemporada para para empezar a este a este tramo final, que era al que yo quería llegar al 100 por 100".

Ahora estoy en el momento de que casi he terminado mi pretemporada para este tramo final" Kirian Rodríguez Jugador de la UD Las Palmas

Unidad y confianza para el objetivo

Ante la situación del equipo, actualmente fuera de los puestos de playoff, Kirian ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Ha recordado la complejidad de la Segunda División y la importancia de mantenerse estables. "Lo que más necesitamos es tranquilidad, mantenernos estables, que no nos volvamos locos a pesar de los resultados", ha señalado, insistiendo en que la plantilla confía en la idea del entrenador, Luis García.

Por ello, ha pedido a la afición que duda del técnico que confíe en el proyecto. "Vamos a morir con con esta idea de aquí al final de temporada", ha sentenciado, haciendo un llamamiento a la unidad de todo el entorno del club para lograr el objetivo. "Es preferible que todos cojamos y, independientemente de que nos guste más una idea o nos guste menos, nos subamos al barco e intentemos remar", ha subrayado.

Es preferible que todos cojamos y nos subamos al barco e intentemos remar" Kirian Rodríguez Jugador de la UD Las Palmas

La exigencia de la Segunda División

Respecto a la última derrota en Málaga, el centrocampista ha sido claro: "Los errores penalizan y el acierto es clave en Segunda División". Considera que la concentración, especialmente a balón parado, y los duelos individuales son aspectos a mejorar. Estar fuera de la promoción de ascenso, según Kirian, supone "un extra de motivación para nosotros, de decir, oye, no se nos puede escapar esto de las manos".

El jugador ha restado importancia a los arbitrajes y a la mala racha fuera de casa, enfocándose en el presente. "Sentimos que le podemos ganar a cualquiera", ha afirmado sobre los duelos directos que restan. A su juicio, depender de sí mismos es positivo para "recortarle puntos a los que están por encima y pelear por el objetivo hasta el último momento".