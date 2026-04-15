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Loro Parque participa en el desarrollo de un dispositivo para medir la capacidad respiratoria de las orcas

El estudio, liderado por el investigador Andreas Fahlman, permitirá avanzar en la evaluación de la función pulmonar en estos animales

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Redacción COPE Canarias

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