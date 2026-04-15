Loro Parque participa en el desarrollo de un dispositivo para medir la capacidad respiratoria de las orcas
El estudio, liderado por el investigador Andreas Fahlman, permitirá avanzar en la evaluación de la función pulmonar en estos animales
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
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