Murcia celebra este jueves doce siglos con música y teatro

P.P.R

Así va a ser el espectáculo Murcia 1200

Paula Pasqual de Riquelme

Murcia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La plaza del Cardenal Belluga se va a convertir este jueves en un gran escenario al aire libre.  Un centenar de artistas unirán música, teatro y tradición para relatar la historia de la ciudad de Murcia.

La Plaza de Belluga se transformará en un gran espacio escénico con tres escenarios en forma de medialuna. En el centro, la compañía musical Belter Souls pondrá la banda sonora principal. En los laterales, la Joven Orquesta Ciudad de Murcia, dirigida por Raúl López Sánchez, y la voz del reconocido cantaor flamenco Curro Piñana aportarán fuerza y autenticidad al relato.

Los actores Samuel Alcaraz y María Alarcón, junto a los propios miembros de Belter Souls como narradores, darán vida a escenas teatralizadas que se entrelazarán con pasajes musicales. Todo ello estará acompañado por un despliegue de iluminación y efectos especiales de gran formato, propios de una producción de primer nivel nacional.

Este show único estará distribuido en cuatro grandes bloques y el repertorio incluirá piezas universales como ‘Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat o ‘La Primavera' de Vivaldi, además de un poema de Ibn Arabi musicalizado por Curro Piñana. Junto a estas obras, figuras clave de la historia murciana como Abderramán, Alfonso X, Salzillo o Floridablanca, además de los huertanos, serán los protagonistas de una velada que conjuga tradición y modernidad.

Este evento, que es gratuito y apto para todos los públicos, tendrá una duración de unos 45 minutos y comenzará a las 21'30 horas para disfrutar de un espectáculo mágico y único.

