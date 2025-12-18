Investigan el diseño de una herramienta online para la gestión de la flexibilidad eléctrica y la dinamización de comunidades energéticas
En ese proyecto están dos investigadores de la región de Murcia. Ángel Molina García y Alfonso Ramallo, que trabajan en el área de ingeniería eléctrica de la Politécnica de Cartagena, han explicado la idea en COPE MURCIA, en el espacio " La Manzana de Newton" de la Fundación Seneca
El objetivo principal de esta prueba de concepto, según han señalado ambos, es desarrollar una herramienta online que pueda ofrecer un servicio de gestión de eventos de respuesta de demanda y que sea capaz de monitorizar tanto la demanda de los usuarios como los perfiles de generación eléctrica a través de sus instalaciones fotovoltaicas.
La plataforma estaría diseñada, como han comentado Ángel Molina y Alfonso Ramallo, para que cubra las dos facetas de los eventos: el aspecto energético en global como conjunto de usuarios, y el detalle individual de requerimientos propios de cada uno de ellos.
De la misma manera, esta plataforma online tendrá un modo tipo distribuidora que le permitirá hacer de gestión coordinada y global de esas peticiones de reducción de demanda para cumplir un objetivo de reducción global.
Esta solución estaría centrada en usuarios principalmente de ámbitos residenciales y terciarios que cuentan o pueden contar con instalaciones entre 3 y 100 kW, que son las que actualmente están más favorecidas por la regulación y que no precisan una monitorización obligatoria.
Con todo ello, se ofrece una plataforma sencilla, ágil y flexible de aportar modificaciones de demanda dentro de un rango de niveles de confort admitidos por los usuarios, al tiempo que se gestiona la generación eléctrica distribuida y se ofrecen opciones al agregador de modificar esta generación en caso de problemas de evacuación de red o de congestión de estas. Se trata de dar solución a un estrato importante del sistema eléctrico, los consumidores residenciales suponen en torno al 25% de la demanda total, que actualmente no poseen coordinación ni gestión, convirtiendo estos usuarios individuales en un usuario virtual agregado con capacidad de gestión conjunta.