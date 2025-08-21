UCAM Murcia CB presenta a Michael Forrest como su nueva arma ofensiva

UCAM Murcia CB ha presentado este jueves en las instalaciones de Toyota Labasa, en Murcia, a su nuevo fichaje: Michael Forrest. El base estadounidense, de 25 años y con pasaporte jamaicano, vivirá su primera experiencia en la Liga Endesa tras dos temporadas destacando en el baloncesto europeo.

Forrest llega con la intención de aportar su capacidad anotadora y rapidez al conjunto universitario dirigido por Sito Alonso. En el acto de presentación, el jugador se mostró ilusionado por este nuevo reto: “Después de mi última temporada en Italia ahora doy un paso adelante viniendo a la liga española. Me he encontrado con un buen ambiente en estos días con mis nuevos compañeros”, declaró.

Durante la pretemporada, Forrest está contando con los consejos de Tomás Bellas, exjugador del club que trabaja junto a los bases del equipo. “Estoy seguro que me puede ayudar mucho. Tengo muchas preguntas y dudas que me va a resolver él, un jugador con mucha experiencia y que conoce bien la entidad”, subrayó el norteamericano.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar V.C.G. José Miguel Garrido presenta a Michael Forrest

Respecto a su relación con el entrenador, Sito Alonso, Forrest señaló que por el momento las conversaciones han sido breves: “Hemos hablado poco, pero ahora es el momento de conocer al grupo y después nos irá indicando lo que quiere de cada uno de nosotros”.

El base desembarcó en Europa en la temporada 2023/24 con el BBC Monthey suizo, donde promedió 19 puntos, más de 4 rebotes y 4 asistencias por encuentro. Su buen papel le abrió las puertas de la Serie A italiana, donde defendió la camiseta de Tesi Pistoia en el curso 2024/25. Allí disputó 29 partidos de liga, firmando 17 puntos de media por partido con un 41,5% de acierto en triples, lo que le permitió acabar como cuarto máximo anotador de la competición.

Con su llegada, el UCAM Murcia refuerza el perímetro y añade un perfil ofensivo de garantías para encarar una temporada ilusionante en la élite del baloncesto español.